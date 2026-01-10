Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Maribel Guardia desempolvó foto de su hijo fallecido y le dedicó desgarrador mensaje

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa, quien falleció trágicamente a la edad de 27 años.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Maribel Guardia le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en redes sociales.
Maribel Guardia evidenció su dolor y tristeza por la ausencia de su hijo Julián. Foto: AFP - Sergi Alexander

Maribel Guardia usó sus redes sociales para dedicarle un nostálgico mensaje a su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023. La actriz y cantante evidenció su gran dolor por la ausencia de él

¿Cuál fue el mensaje con el que Maribel Guardia recordó a su hijo fallecido, Julián Figueroa?

La artista nacida en Costa Rica compartió una fotografía y la acompañó con un emotivo mensaje que pronto generó muchas reacciones entre los internautas.

Julián, hoy es 9 y te extraño con toda mi alma. Vuelvo a nosotros, a esta foto, a ese instante donde todo eras tú y yo. Me sentía la mamá más feliz del mundo, y nunca, ni en la peor de mis pesadillas, imaginé que el cielo te llamaría primero

El post de la reconocida figura del espectáculo mexicano se llenó de comentarios de personas, quienes le enviaron mensajes de fortaleza y fe ante el drama que sigue padeciendo por la inesperada partida de su hijo.

“Un abrazo muy fuerte a tu corazón”, “mi corazón, que foto tan preciosa! Fuiste una mamá maravillosa”, “amiga linda! Te mando un abrazo!”, “te abrazo hermosa”, “un abrazo a tu alma reina, él ya está en luz”, “te abrazo”.

La vida de Maribel Guardia dio un vuelco total a partir del deceso de Julián Figueroa, el hijo que tuvo fruto de su relación con Joan Sebastian. Julián, quien ya le seguía los pasos a su padre en la música, falleció repentinamente un abril de 2023.

¿De qué murió Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia?

Julián Figueroa, quien tenía 27 años, falleció como consecuencia de un infarto. Según se conoció, el joven empezó a experimentar fuertes dolores en el pecho y empezó a perder las fuerzas poco a poco, hasta que se desplomó. Una ambulancia llegó al lugar donde se encontraba, pero los esfuerzos médicos fueron en vano.

“Cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, explicó Maribel Guardia en aquella ocasión.

El hijo de Maribel Guardia falleció a los 27 años.
Maribel Guardia reveló que su hijo Julián falleció de un infarto. Foto: AFP - Gustavo Caballero

Julián tenía un hijo, José Julián Figueroa Garza, cuya custodia ha generado ciertos enfrentamientos entre Maribel Guardia y la madre del menor.

La expareja de Figueroa, Imelda Tuñón, fue objeto de señalamientos y críticas, por lo que las autoridades decidieron que estuviera bajo cuidado de su abuela.

“Me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad”, manifestó hace algún tiempo Guardia frente a las acciones legales que había tomado contra Imelda, madre del niño de 7 años.

¿Quién era Joan Sebastian, padre de Julián Figueroa y exesposo de Maribel Guardia?

Julián Figueroa era hijo de Joan Sebastian, un cantante y compositor mexicano que falleció en julio del 2015. A lo largo de su carrera recibió apodos como ‘El rey del jaripeo’, ‘El poeta del pueblo’ y ‘El huracán del sur’.

La vida del desaparecido artista estuvo marcada por el éxito, pero también por la tragedia. Tres de sus hijos ya han fallecido, siendo Julián uno de los últimos. Joan y Maribel Guardia se conocieron y vivieron un intenso amor en la década de los 90, sin embargo, se separaron en medio de rumores de infidelidad y traiciones.

¿La herencia no es para Maribel Guardia ni para Imelda Tuñón?
Joan Sebastian, fallecido en 2015, era el padre de Julián Figueroa. (Foto: Valerie Macon / AFP y Foto: Mark Davis / Getty Images / AFP)
