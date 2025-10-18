Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Maribel Guardia rompe el silencio sobre su mudanza y el futuro de las cenizas de su hijo

En una reciente entrevista, la actriz Maribel Guardia sorprendió con emotiva confesión sobre las cenizas de su hijo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maribel Guardia posa en la sala de prensa durante la 18.a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos.
La razón por la que Maribel Guardia decidió mudarse de casa. Foto | Valerie Macon.

La reconocida actriz Maribel Guardia, hace pocos días reveló que tomó la decisión de mudarse a otra vivienda en México, situación que la llevó a tomar una importante decisión respecto a las cenizas de Julián Figueroa, su hijo, quien partió de este plano en abril de 2023.

Artículos relacionados

¿Qué decisión tomó Maribel Guardia sobre las cenizas de su hijo Julián Figueroa?

Según lo dio a conocer Guardia en unas declaraciones que ofreció a la prensa, el motivo por el que decidió trasladarse a otro domicilio, poder recuperar esa tranquilidad que con el tiempo ha ido perdiendo.

Artículos relacionados

“Porque todos sabían dónde vivo, exactamente. Cualquier problema que tenía estaban todos parados en la reja y yo metida debajo del carro con el chófer ahí medio matándome. Ay, no, eso no es vida”, señaló la actriz.

Artículos relacionados

En cuanto a las cenizas de su fallecido hijo, Maribel dio a conocer que ya tiene preparado un nicho con el nombre de Julián, sim embargo, aún no se siente preparada emocionalmente para dar ese paso y depositarlas allí.

“Ya ven que me ha costado muchísimo trabajo, ¿verdad? Ya tengo el nicho, ya tiene el nombre de Julián, y ya solo es cuestión de que yo me decida a hacerlo, mi mente me dice: Ya tienes que hacerlo. Mi corazón me dice: No puedes hacerlo. Pero tengo que fusionarlos a los dos”, expresó la famosa intérprete mexicana.

¿Cuál será el lugar en el que Maribel Guardia guardará las cenizas de su hijo?

En medio de sus declaraciones, la mujer también confesó que, inicialmente tenía en mente conservar una parte simbólica de las cenizas, pero este pensamiento cambio y optó por no hacerlo, teniendo en cuenta que su hijo permanece en su corazón sin importar a donde vaya.

Maribel Guardia asiste a los Latin American Music Awards 2021 en el BB&T Center.
Maribel Guardia reveló que se mudará de domicilio, esta es la razón. Foto | Sergi Alexander.

Pese a que Maribel tomó la decisión de mudarse a otro sitio, hizo claridad sobre sus planes con esta propiedad, y es que, por ahora, no tiene planes de ponerla en alquiler o venderla, ya que este lugar reposa muchos recuerdos junto al joven.

“Ahí estuvo Julián recién nacido, también mi nieto… O sea, muchos recuerdos hermosos de esa casa, preciosos, que los llevo en mi corazón”, aseguró.

Maribel Guardia asiste al 5º Aniversario de la Revista Mira, repleto de estrellas.
Maribel Guardia sorprendió con decisión sobre las cenizas de su hijo. Foto | Thos Robinson.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

La cantante Ángela Aguilar fue galardona durante la gala de La Musa Awards 2025 que tuvo lugar en Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Cazzu dedicó unos minutos para hacer una dedicatoria a las madres que sacan adelante a sus hijos sin la presencia de un hombre.

Nodal le responde a Cazzu tras sus declaraciones en México. Christian Nodal

Nodal desmiente las declaraciones de Cazzu sobre la manutención y convivencia con su hija Inti

Tras las polémicas declaraciones de Cazzu, Nodal se pronuncia públicamente y aclara su postura legal sobre su hija Inti.

Lo más superlike

Talento internacional

Bella Hadid es fuertemente criticada por hacerle desplante a Karol G en el Victoria's Secret Fashion

Bella Hadid se encuentra en el ojo del huracán luego de haberle hecho un desplante a Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show.

Talento internacional

¡Luto en el mundo de la moda! Muere reconocida modelo a sus 29 años: esto es lo que se sabe

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?