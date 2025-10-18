Maribel Guardia rompe el silencio sobre su mudanza y el futuro de las cenizas de su hijo
En una reciente entrevista, la actriz Maribel Guardia sorprendió con emotiva confesión sobre las cenizas de su hijo.
La reconocida actriz Maribel Guardia, hace pocos días reveló que tomó la decisión de mudarse a otra vivienda en México, situación que la llevó a tomar una importante decisión respecto a las cenizas de Julián Figueroa, su hijo, quien partió de este plano en abril de 2023.
¿Qué decisión tomó Maribel Guardia sobre las cenizas de su hijo Julián Figueroa?
Según lo dio a conocer Guardia en unas declaraciones que ofreció a la prensa, el motivo por el que decidió trasladarse a otro domicilio, poder recuperar esa tranquilidad que con el tiempo ha ido perdiendo.
“Porque todos sabían dónde vivo, exactamente. Cualquier problema que tenía estaban todos parados en la reja y yo metida debajo del carro con el chófer ahí medio matándome. Ay, no, eso no es vida”, señaló la actriz.
En cuanto a las cenizas de su fallecido hijo, Maribel dio a conocer que ya tiene preparado un nicho con el nombre de Julián, sim embargo, aún no se siente preparada emocionalmente para dar ese paso y depositarlas allí.
“Ya ven que me ha costado muchísimo trabajo, ¿verdad? Ya tengo el nicho, ya tiene el nombre de Julián, y ya solo es cuestión de que yo me decida a hacerlo, mi mente me dice: Ya tienes que hacerlo. Mi corazón me dice: No puedes hacerlo. Pero tengo que fusionarlos a los dos”, expresó la famosa intérprete mexicana.
¿Cuál será el lugar en el que Maribel Guardia guardará las cenizas de su hijo?
En medio de sus declaraciones, la mujer también confesó que, inicialmente tenía en mente conservar una parte simbólica de las cenizas, pero este pensamiento cambio y optó por no hacerlo, teniendo en cuenta que su hijo permanece en su corazón sin importar a donde vaya.
Pese a que Maribel tomó la decisión de mudarse a otro sitio, hizo claridad sobre sus planes con esta propiedad, y es que, por ahora, no tiene planes de ponerla en alquiler o venderla, ya que este lugar reposa muchos recuerdos junto al joven.
“Ahí estuvo Julián recién nacido, también mi nieto… O sea, muchos recuerdos hermosos de esa casa, preciosos, que los llevo en mi corazón”, aseguró.