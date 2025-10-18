Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Stream Fighters: horarios y dónde ver en vivo los enfrentamientos de Andrea, Yina y Karina

La cuarta edición de Stream Fighters se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de la ciudad de Bogotá.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri y Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esta es la hora en la Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán. Foto | Canal RCN.

La espera para miles fanáticos al fin terminó, pues tal y como se confirmó meses atrás, la cuarta edición del evento Stream Fighters 4 el cual es organizador WestCol, se cumplirá hoy sábado 18 de octubre y se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de la ciudad de Bogotá.

Artículos relacionados

¿A qué hora inicia Stream Fighters, el evento en el que pel3aran Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García?

El evento esperado evento que se ha apoderado de la conversación en redes sociales, contará con seis combates oficiales protagonizados por creadores de contenido de varios países, y además de presentaciones por parte de artista del género urbano.

Artículos relacionados

Algunos de los enfrentamientos más destacados de esta cuarta edición son:

  • Karina García (Colombia) vs. Karely Ruiz (México)
  • Andrea Valdiri(Colombia) vs. Yina Calderón(Colombia)
  • The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)
  • Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs Cristo Rata (Perú)

Artículos relacionados

¿Por dónde se puede ver la trasmisión de Stream Fighters, el evento en el que pel3aran Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García?

De acuerdo con lo informado en las cuentas oficiales del evento, las puertas se abrirán a partir de la 1:00 p.m. hora de Colombia, y las transmisiones oficiales comienzan alrededor de las 4:00 p.m., en México, la hora en la que empezará la transmisión será sobre las 3:00 p.m.

Andrea Valdiri y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esta es la hora de inicio de Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

Respecto a cuál será el orden de los enfrentamientos, lo que se sabe es que el combate entre Karina García y Karely Ruiz, será uno de los primeros combates de la noche y tendrá lugar hacia las 7:00 p.m.

En cuanto al de Andrea Valdiri y Yina Calderón, todo indica que se estaría llevando a cabo hacia el cierre del evento, pues es uno de los encuentros que más expectativa ha generado.

Cabe señalar que para quienes no asistan al evento que tendrá lugar en la capital del país, pueden disfrutar del evento a través de la transmisión en vivo que de la plataforma Kick de WestCol, allí, además de los enfrentamientos, se compartirán entrevistas y las presentaciones musicales.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Stream Fighters: hora y lugar del evento. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón reveló su impactante look para el enfrentamiento en Stream Fighters

Yina Calderón lanzó pulla contra quienes pusieron en duda su asistencia al evento para enfrentar a Andrea Valdiri.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol previo a su enfrentamiento en Stream Fighters

Yina Calderón hizo un llamado a WestCol, organizador del evento, antes de dar inicio a lo que será este encuentro.

Diomedes Díaz y Betsy Liliana hablaron Diomedes Díaz

Se reveló la última llamada que tuvo Diomedes Díaz con de Betsy Liliana antes de su fallecimiento

La abogada de Betsy Liliana reveló detalles de la relación de Diomedes Díaz con ella y la aparente última llamada que tuvieron antes de su muerte.

Lo más superlike

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

Shakira y Beéle habían generado controversia luego de publicar un video en el que se dejaban ver juntos ¡La razón dejó en shock a todos!

Quién es Wendy Herrera, abogada de Betsy Liliana Dayana Jaimes

Ella es Wendy Herrera, la abogada de Betsy Liliana, envuelta en polémica con Dayana Jaimes

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?