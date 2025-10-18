Stream Fighters: horarios y dónde ver en vivo los enfrentamientos de Andrea, Yina y Karina

La espera para miles fanáticos al fin terminó, pues tal y como se confirmó meses atrás, la cuarta edición del evento Stream Fighters 4 el cual es organizador WestCol, se cumplirá hoy sábado 18 de octubre y se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de la ciudad de Bogotá.

¿A qué hora inicia Stream Fighters, el evento en el que pel3aran Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García?

El evento esperado evento que se ha apoderado de la conversación en redes sociales, contará con seis combates oficiales protagonizados por creadores de contenido de varios países, y además de presentaciones por parte de artista del género urbano.

Algunos de los enfrentamientos más destacados de esta cuarta edición son:

Karina García (Colombia) vs. Karely Ruiz (México)

(Colombia) vs. (México) Andrea Valdiri (Colombia) vs. Yina Calderón (Colombia)

(Colombia) vs. (Colombia) The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristo Rata (Perú)

¿Por dónde se puede ver la trasmisión de Stream Fighters, el evento en el que pel3aran Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García?

De acuerdo con lo informado en las cuentas oficiales del evento, las puertas se abrirán a partir de la 1:00 p.m. hora de Colombia, y las transmisiones oficiales comienzan alrededor de las 4:00 p.m., en México, la hora en la que empezará la transmisión será sobre las 3:00 p.m.

Esta es la hora de inicio de Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

Respecto a cuál será el orden de los enfrentamientos, lo que se sabe es que el combate entre Karina García y Karely Ruiz, será uno de los primeros combates de la noche y tendrá lugar hacia las 7:00 p.m.

En cuanto al de Andrea Valdiri y Yina Calderón, todo indica que se estaría llevando a cabo hacia el cierre del evento, pues es uno de los encuentros que más expectativa ha generado.

Cabe señalar que para quienes no asistan al evento que tendrá lugar en la capital del país, pueden disfrutar del evento a través de la transmisión en vivo que de la plataforma Kick de WestCol, allí, además de los enfrentamientos, se compartirán entrevistas y las presentaciones musicales.