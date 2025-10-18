Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reveló su impactante look para el enfrentamiento en Stream Fighters

Yina Calderón lanzó pulla contra quienes pusieron en duda su asistencia al evento para enfrentar a Andrea Valdiri.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón lanzó pulla contra quienes dudaron su participación en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

La espera por fin terminó para cientos de aficionados que hoy podrán ser testigos del evento Stream Fighters, en donde importantes figuras del panorama digital, llegarán al ring de boxeo para disputarse la victoria.

¿Cuál es el impactante look de Yina Calderón para su enfrentamiento en Stream Figthers?

Yina Calderón, una de las competidoras que hará parte del evento y que enfrentará a Andrea Valdiri,sorprendió recientemente al revelar el impactante look que eligió para su duelo que se llevará a cabo el día de hoy en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

En el video, que presumió la polémica creadora de contenido por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, se puede apreciar con detalle el imponente maquillaje que eligió para su participación en el torneo que se ha apoderado de la conversación en redes sociales.

“Aquí voy, para los que me dijeron que me bajaría de la pel3a”, fue el contundente mensaje que envió la empresaria fajas dirigido a todos aquellos que pusieron en duda su asistencia al encuentro.

¿Qué look llevará Yina Calderón para su enfrentamiento en Stream Fighters?

En el audiovisual, se observa cómo Calderón optó por un maquillaje en tonos blanco y negro que lleva unos detalles que simulan una calavera, esto teniendo en cuenta la profundidad que lleva la zona del ojo, similar a la figura mencionada. Además, prefirió llevarla solo en la mitad de su rostro y la otra parte con un maquillaje más casual.

Aunque la toma no permite ver completamente le atuendo, lo que sí se alcanza a ver es que al parecer eligió un vestido oscuro que llama la atención por los detalles brillantes y por las mangas que sobresalen.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón presumió el look para su enfrentamiento en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

¿A qué hora se llevará a cabo el enfrentamiento entre Yina Calderón?

De acuerdo con lo informado en las cuentas oficiales del evento, las puertas se abrirán a partir de la 1:00 p.m. hora de Colombia, y las transmisiones oficiales comienzan alrededor de las 4:00 p.m., en México, la hora en la que empezará la transmisión será sobre las 3:00 p.m.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así es el impactante look de Yina Calderón para Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

En cuanto al enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón, todo indica que se estaría llevando a cabo hacia el cierre del evento, pues es uno de los encuentros que más expectativa ha generado.

