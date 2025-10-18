Bella Hadid es fuertemente criticada por hacerle desplante a Karol G en el Victoria's Secret Fashion

La modelo estadounidense Bella Hadid es tema de conversación en redes sociales, luego de haberle hecho aparentemente un desplante curioso a la cantante colombiana Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show y en sus redes sociales.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Gustavo Angarita

¿Cuál fue el desplante que le hizo Bella Hadid a Karol G en el Victoria´s Secret Fashion Show y en sus redes sociales?

Recientemente, Isabella Khair Hadid, reconocida en el mundo del modelaje como Bella Hadid, recibió miles de críticas en Instagram tras compartir un video en el que, según varios usuarios, le habría hecho un evidente desplante a 'la Bichota'.

De acuerdo con los comentarios en redes, todo habría comenzado durante el desfile, cuando Bella, al salir a modelar su atuendo, pareció ignorar a la artista paisa al no mirarla fijamente o interactuar con ella.

Bella Hadid recibió miles de comentarios en redes donde la cuestionaban por el desaire que le hizo a Karol G. (Foto: AFP/Angela Weiss)

Sin embargo, lo que más indignación causó, fue la publicación que Hadid compartió minutos después en su cuenta de Instagram, donde se le ve desfilando durante el Victoria’s Secret Fashion Show, mientras al fondo se ve a la antioqueña interpretando su tema 'Ivonny Bonita', parte de su más reciente álbum 'Tropicoqueta' y que hizo parte del desfile.

Pues Hadid cambió el audio original de la canción de Karol G por uno de la cantante canadiense Tate McRae, lo que muchos interpretaron como un gesto de desaire hacia la colombiana y motivo por el que fue duramente criticada.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Qué críticas recibió Bella Hadid por haber cambiado el audio de Karol G en su video?

Miles de usuarios no dudaron escribirle por medio de los comentarios a la modelo para manifestar que el audio original le quedaba perfecto y que no entendían por qué había silenciado de esa manera a la colombiana, quien para muchos se destacó con creces.

La canción original estaba perfecta, sin duda se las da de muchas", "Qué oso silenciar a Karol G", "Que necesidad de silenciar la canción de Karol G. Al parecer no se identifica con lo que dice la letra" y "Mi reina te hubiese quedado más hermoso aún si le hubiese dejado la parte de Karol", fueron solo algunos de los comentarios.

Por otra parte, algunos salieron en defensa de la modelo y aseguraron que las canciones de la intérprete de 'Latina Foreva' no podían ser del gusto de todos.

Bella Hadid publicó un video donde se le ve desfilando en el Victoria´s Secret, pero cambió el audio original donde cantaba Karol G. (Foto: Mike Coppola/Getty Images / AFP)

Artículos relacionados Karina García Karina García revela los 5 mandamientos que aplica a diario, ¿el último es una indirecta para Altafulla?

¿Cómo fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La cantante de 34 años sorprendió al público al desfilar en la icónica pasarela luciendo un impactante atuendo rojo, acompañado por unas majestuosas alas de ángel, emblema de las modelos de Victoria’s Secret.

Además, cautivó a los asistentes al interpretar varios temas de su más reciente álbum, 'Tropicoqueta', mostrando su poderosa voz y su inconfundible carisma sobre el escenario.