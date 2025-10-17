Así recordó Karol G su paso por Victoria’s Secret: "Perdida en el camino"

Karol G volvió a conquistar las redes con una publicación que dejó sin aliento a millones de seguidores, pues compartió una serie de fotografías que resumen su paso por uno de los momentos más especiales de su carrera, su participación en el icónico desfile de Victoria’s Secret.

En esta publicación, la artista no solo mostró parte de su preparación, sino que también aprovechó para agradecer a Adam Selman, director creativo de la marca, quien fue el encargado de darle vida a su vestuario y acompañarla en esta experiencia que calificó como “una fantasía hecha realidad”.

¿Cómo fue la experiencia de Karol G en el desfile?

Durante su participación en el desfile, Karol G llevó el ritmo latino al escenario más glamuroso del mundo de la moda, Karol se llevó un mensaje de empoderamiento femenino, y sus alas, símbolo característico de las modelos de Victoria’s Secret, complementaron los tres looks que usó durante el evento.

En su publicación, la artista escribió una frase que resumió el momento que está viviendo en su carrera: “Perdida en el camino, encontrando mi destino, dejando mi propia huella y con ganas de seguir volando”. Con este mensaje, Karol G dejó claro que su éxito no es casualidad, sino el resultado de una trayectoria marcada por la disciplina, la autenticidad y la conexión emocional con su público.

¿Qué papel tuvo Adam Selman en su transformación?

Karol G no dejó pasar la oportunidad para agradecer de manera especial a Adam Selman, quien fue el responsable creativo de su vestuario en el desfile, según la artista, su colaboración con el diseñador fue clave para capturar su esencia y transmitirla a través de las prendas.

Karol G en Victoria´s Secret Fashion Show. (AFP: ANGELA WEISS)

Selman, reconocido por su trabajo con grandes figuras de la moda, aportó una visión moderna y audaz al estilo de la cantante, resaltando su figura y su carisma en cada look.

¿Qué viene para Karol G después de este logro?

El desfile de Victoria’s Secret marcó otro paso en la carrera de Karol G y su participación no solo fue una oportunidad para mostrar su música ante una nueva audiencia, sino también una forma de representar la fuerza y el talento latino.

Los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion 2025 (Foto: AFP)

Los seguidores de la cantante reaccionaron con orgullo y emoción ante las imágenes, destacando su evolución y la manera en que ha sabido abrirse camino con autenticidad.