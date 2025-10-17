Hermana de Yina Calderón volvió a referirse a la muerte de Baby Demoni: esto dijo

La muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, sigue generando impacto entre los internautas debido a las enigmáticas circunstancias en las que fue hallada sin vida. Claudia, hermana de Yina Calderón y amiga cercana de la influencer, quiso cerrar este triste capítulo con un emotivo mensaje en redes sociales.

¿Qué se sabe de la muerte de la influencer Baby Demoni?

La muerte de Baby Demoni se confirmó el pasado miércoles 15 de octubre, horas después de que las hermanas Calderón informaran por medio de sus redes sociales que la joven había sido hallada sin vida en su casa y posteriormente trasladada a un hospital para determinar si aún había algo por hacer. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvarle la vida.

Ella es Baby Demoni, la reconocida influenciadora que falleció. | Foto: Freepik

Una de las hipótesis que comenzó a circular en redes sociales apuntaba a un posible suic*dio, pero esta versión fue rápidamente descartada, ya que la influencer se había sometido recientemente a varios procedimientos estéticos para mejorar su imagen.

Por otro lado, algunos internautas sugieren que el responsable de este lamentable hecho podría ser su pareja sentimental, Samor, con quien, al parecer, había tenido una fuerte discusión horas antes por diferencias en su relación.

No obstante, las autoridades aún no han confirmado qué pudo haber sucedido, por lo que se presume que el caso continúa en investigación. Asimismo, se desconocen los detalles sobre las honras fúnebres de la joven.

¿Cuál fue el mensaje que Claudia, hermana de Yina Calderón, compartió sobre la muerte de Baby Demoni?

Días después de este trágico suceso que conmocionó a toda una comunidad, Claudia, hermana de Yina Calderón, sorprendió la tarde de este viernes con un emotivo mensaje con el que buscaba darle cierre a este doloroso capítulo de su vida, pues la pérdida de su gran amiga la habría afectado profundamente.

Yina y Juliana Calderón decidieron manifestarse en redes para brindarle su respaldo al mejor amigo de 'Baby Demoni'. (Fotos: Canal RCN)

“Hoy vuelvo poco a poco a mi rutina… con el corazón aún sensible, pero con la certeza de que mi amiga querría verme seguir adelante”.

Asimismo, agradeció a sus cientos de seguidores en redes sociales por los mensajes de aliento recibidos durante este difícil momento.

