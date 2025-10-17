Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Carolina Sabino se quedó con el pin de inmunidad del Top 9 en MasterChef ¿Qué sucedió?

El reto de réplica en MasterChef Celebrity 2025 dejó un nuevo triunfo: Carolina Sabino logró el pin de inmunidad con un plato que sorprendió a todos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¡Carolina Sabino lo hizo otra vez! Su talento, precisión y ventaja de tiempo la llevaron directo al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025.
¡Carolina Sabino lo hizo otra vez! Su talento, precisión y ventaja de tiempo la llevaron directo al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025. Foto Canal RCN

Este episodio de MasterChef Celebrity llegó cargado de presión, sabor y mucha emoción, pues los participantes se enfrentaron a una prueba que definía quién lograría asegurar su permanencia en la competencia y entrar al esperado Top 9, gracias al pin de inmunidad.

Artículos relacionados

¿Qué era lo que estaba en juego dentro de la cocina de MasterChef Celebrity?

En esta ocasión, los encargados de evaluar cada plato fueron los jurados Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, quienes observaron con detalle las preparaciones y no ocultaron su exigencia al momento de comparar los resultados finales.

El reto consistía en replicar un plato entregado previamente por el jurado, una dinámica que pone a prueba la memoria visual, la técnica y el control de cada participante, además, algunos competidores contaban con una ventaja especial obtenida en pruebas anteriores, 10 minutos adicionales para cocinar.

Artículos relacionados

¿Cómo les fue a los participantes en el reto en MasterChef Celebrity?

Cada uno de los participantes buscó interpretar a su manera el sabor original del plato asignado, respetando la presentación y los detalles que el jurado esperaba.

Carolina Sabino y Raúl Ocampo obtuvieron 10 minutos extra por su buen desempeño en pruebas anteriores.
Carolina Sabino y Raúl Ocampo obtuvieron 10 minutos extra por su buen desempeño en pruebas anteriores. Foto Canal RCN

Valentina Taguado fue una de las participantes que más llamó la atención con su propuesta, ya que logró acercarse notablemente al resultado esperado, su preparación destacó por la técnica y por haber mantenido una sazón muy precisa, aunque los jurados señalaron que algunos detalles impidieron alcanzar la perfección total.

Sin embargo, la jornada terminó a favor de Carolina Sabino, quien se llevó todos los elogios por su versión de un cosido boyacense, un plato que no solo mantuvo la esencia tradicional del original, sino que logró potenciar su sabor y equilibrio.

Artículos relacionados

¿Quién logró quedarse con el pin de inmunidad en MasterChef Celebrity?

Carolina Sabino fue nombrada ganadora del reto y recibió el pin de inmunidad, lo que le garantiza un puesto directo en el Top 9 de la competencia, su estrategia, su control del tiempo y la ventaja de los 10 minutos extra fueron factores que jugaron a su favor para conseguir una receta precisa y con identidad colombiana.

Con este triunfo, Carolina Sabino asegura su lugar en el Top 9 y sigue destacando como una de las favoritas del público.
Con este triunfo, Carolina Sabino asegura su lugar en el Top 9 y sigue destacando como una de las favoritas. Foto Canal RCN

Carolina celebró con alegría y sus compañeros la felicitaron, y Raúl Ocampo le expresó que había sido un honor verla triunfar y prometió acompañarla en el próximo reto dentro del grupo de los 9 mejores.

Por su parte, Claudia Bahamón destacó su logro con una frase que reflejó el sentimiento general: “Te lo mereces", consolidando una buena racha dentro de la competencia, reafirmando su constancia y su habilidad para dominar los retos bajo presión en MasterChef Celebrity.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Carolina Sabino y Raúl Ocampo obtuvieron 10 minutos extra por su buen desempeño en pruebas anteriores. MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino y Raúl Ocampo revelaron cuáles son sus ventajas secretas en MasterChef

El reto de réplica en MasterChef Celebrity 2025 llega con sorpresas: Carolina Sabino y Raúl Ocampo tienen ventajas que podrían cambiarlo todo.

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Ricardo Vesga no logró conquistar al jurado con su receta de pasta y recibió el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef Celebrity 2025.

Pichingo se quedó atrapado en la alacena tras el cierre inesperado de Claudia Bahamón en pleno reto. MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo confundió las recetas y casi arruina el reto en MasterChef ¿Qué sucedió?

Un simple error de memoria llevó a Pichingo a elegir la receta equivocada en MasterChef Celebrity, dejando a todos entre risas y tensión.

Lo más superlike

Andrea Valdiri mostró su proceso contra Yina Calderón Yina Calderón

Andrea Valdiri sacó a la luz imágenes de su difícil proceso para enfrentarse a Yina Calderón

Andrea Valdiri mostró las pruebas y complejos momentos que superó en su preparación para subirse al ring contra Yina Calderón en Stream Fighters.

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show Karol G

Así recordó Karol G su paso por Victoria’s Secret: "Perdida en el camino"

Yina Calderón, Andrea Valdiri Tecnología

IA predice qué pasaría si Yina Calderón le gana a Andrea Valdiri en Stream Fighters: "La venganza"

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?