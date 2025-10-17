Carolina Sabino se quedó con el pin de inmunidad del Top 9 en MasterChef ¿Qué sucedió?

Este episodio de MasterChef Celebrity llegó cargado de presión, sabor y mucha emoción, pues los participantes se enfrentaron a una prueba que definía quién lograría asegurar su permanencia en la competencia y entrar al esperado Top 9, gracias al pin de inmunidad.

¿Qué era lo que estaba en juego dentro de la cocina de MasterChef Celebrity?

En esta ocasión, los encargados de evaluar cada plato fueron los jurados Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, quienes observaron con detalle las preparaciones y no ocultaron su exigencia al momento de comparar los resultados finales.

El reto consistía en replicar un plato entregado previamente por el jurado, una dinámica que pone a prueba la memoria visual, la técnica y el control de cada participante, además, algunos competidores contaban con una ventaja especial obtenida en pruebas anteriores, 10 minutos adicionales para cocinar.

¿Cómo les fue a los participantes en el reto en MasterChef Celebrity?

Cada uno de los participantes buscó interpretar a su manera el sabor original del plato asignado, respetando la presentación y los detalles que el jurado esperaba.

Carolina Sabino y Raúl Ocampo obtuvieron 10 minutos extra por su buen desempeño en pruebas anteriores. Foto Canal RCN

Valentina Taguado fue una de las participantes que más llamó la atención con su propuesta, ya que logró acercarse notablemente al resultado esperado, su preparación destacó por la técnica y por haber mantenido una sazón muy precisa, aunque los jurados señalaron que algunos detalles impidieron alcanzar la perfección total.

Sin embargo, la jornada terminó a favor de Carolina Sabino, quien se llevó todos los elogios por su versión de un cosido boyacense, un plato que no solo mantuvo la esencia tradicional del original, sino que logró potenciar su sabor y equilibrio.

¿Quién logró quedarse con el pin de inmunidad en MasterChef Celebrity?

Carolina Sabino fue nombrada ganadora del reto y recibió el pin de inmunidad, lo que le garantiza un puesto directo en el Top 9 de la competencia, su estrategia, su control del tiempo y la ventaja de los 10 minutos extra fueron factores que jugaron a su favor para conseguir una receta precisa y con identidad colombiana.

Con este triunfo, Carolina Sabino asegura su lugar en el Top 9 y sigue destacando como una de las favoritas. Foto Canal RCN

Carolina celebró con alegría y sus compañeros la felicitaron, y Raúl Ocampo le expresó que había sido un honor verla triunfar y prometió acompañarla en el próximo reto dentro del grupo de los 9 mejores.

Por su parte, Claudia Bahamón destacó su logro con una frase que reflejó el sentimiento general: “Te lo mereces", consolidando una buena racha dentro de la competencia, reafirmando su constancia y su habilidad para dominar los retos bajo presión en MasterChef Celebrity.