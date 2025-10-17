Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Carolina Sabino y Raúl Ocampo revelaron cuáles son sus ventajas secretas en MasterChef

El reto de réplica en MasterChef Celebrity 2025 llega con sorpresas: Carolina Sabino y Raúl Ocampo tienen ventajas que podrían cambiarlo todo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Carolina Sabino y Raúl Ocampo obtuvieron 10 minutos extra por su buen desempeño en pruebas anteriores.
Carolina Sabino y Raúl Ocampo obtuvieron 10 minutos extra por su buen desempeño en pruebas anteriores. Foto Canal RCN

La cocina de MasterChef Celebrity vive una jornada decisiva, en la que los participantes se enfrentan a un reto de réplica, donde deben reproducir exactamente un plato que el jurado presenta ya terminado. No hay recetas ni instrucciones, solo la observación, el gusto y la técnica.

Artículos relacionados

¿Cuál es la dinámica del reto de hoy en MasterChef Celebrity?

El reto exige precisión total en sabor, textura y presentación, pues cualquier diferencia mínima puede marcar el desempeño de cada participante frente al jurado y el plato final determinará quién sigue avanzando hacia la siguiente etapa de la competencia.

Artículos relacionados

¿Quiénes cuentan con ventaja durante esta prueba en MasterChef Celebrity?

Raúl Ocampo y Carolina Sabino iniciaron el reto con una clara ventaja, ambos obtienen 10 minutos adicionales gracias a sus buenos resultados en pruebas anteriores, lo que les da más tiempo para analizar, preparar y ajustar cada detalle de su receta.

Los demás participantes cuentan con 50 minutos exactos para alcanzar el resultado más parecido.
Además de Raúl y Carolina, los demás participantes cuentan con 50 minutos exactos para alcanzar el resultado más parecido. (Foto Canal RCN)

El resto de los participantes dispondrá de 50 minutos exactos para completar su preparación, además, la alacena está completamente abierta, lo que permite acceder a todos los ingredientes disponibles en la cocina.

Jorge Rausch acompaña el proceso con observaciones y recomendaciones generales, pero sin intervenir en las decisiones individuales, su papel se centrará en evaluar la ejecución y el resultado final de los platos, que deben ser lo más fieles posible al original.

Artículos relacionados

¿Qué se define al final del reto en MasterChef Celebrity?

El jurado seleccionará el plato con mejor nivel y así se obtendrá una recompensa especial, el pin dorado de inmunidad, que garantiza el ingreso directo al Top 9 de la competencia, un beneficio que se convierte en una meta inmediata para todos los participantes, ya que les asegura permanencia y evita futuras eliminaciones.

El ganador del reto conseguirá el pin dorado y su lugar directo en el Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.
El ganador del reto conseguirá el pin dorado y su lugar directo en el Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025. Foto Canal RCN

Con el reto en marcha y las ventajas secretas reveladas, MasterChef Celebrity mantiene la expectativa entre los participantes para saber quién será el ganador de la inmunidad y seguirá un ciclo más de competencia dentro de la cocina más famosa de Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¡Carolina Sabino lo hizo otra vez! Su talento, precisión y ventaja de tiempo la llevaron directo al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025. Producciones RCN

Carolina Sabino se quedó con el pin de inmunidad del Top 9 en MasterChef ¿Qué sucedió?

El reto de réplica en MasterChef Celebrity 2025 dejó un nuevo triunfo: Carolina Sabino logró el pin de inmunidad con un plato que sorprendió a todos.

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Ricardo Vesga no logró conquistar al jurado con su receta de pasta y recibió el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef Celebrity 2025.

Pichingo se quedó atrapado en la alacena tras el cierre inesperado de Claudia Bahamón en pleno reto. MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo confundió las recetas y casi arruina el reto en MasterChef ¿Qué sucedió?

Un simple error de memoria llevó a Pichingo a elegir la receta equivocada en MasterChef Celebrity, dejando a todos entre risas y tensión.

Lo más superlike

Andrea Valdiri mostró su proceso contra Yina Calderón Yina Calderón

Andrea Valdiri sacó a la luz imágenes de su difícil proceso para enfrentarse a Yina Calderón

Andrea Valdiri mostró las pruebas y complejos momentos que superó en su preparación para subirse al ring contra Yina Calderón en Stream Fighters.

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show Karol G

Así recordó Karol G su paso por Victoria’s Secret: "Perdida en el camino"

Yina Calderón, Andrea Valdiri Tecnología

IA predice qué pasaría si Yina Calderón le gana a Andrea Valdiri en Stream Fighters: "La venganza"

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?