Carolina Sabino y Raúl Ocampo revelaron cuáles son sus ventajas secretas en MasterChef

La cocina de MasterChef Celebrity vive una jornada decisiva, en la que los participantes se enfrentan a un reto de réplica, donde deben reproducir exactamente un plato que el jurado presenta ya terminado. No hay recetas ni instrucciones, solo la observación, el gusto y la técnica.

¿Cuál es la dinámica del reto de hoy en MasterChef Celebrity?

El reto exige precisión total en sabor, textura y presentación, pues cualquier diferencia mínima puede marcar el desempeño de cada participante frente al jurado y el plato final determinará quién sigue avanzando hacia la siguiente etapa de la competencia.

¿Quiénes cuentan con ventaja durante esta prueba en MasterChef Celebrity?

Raúl Ocampo y Carolina Sabino iniciaron el reto con una clara ventaja, ambos obtienen 10 minutos adicionales gracias a sus buenos resultados en pruebas anteriores, lo que les da más tiempo para analizar, preparar y ajustar cada detalle de su receta.

Además de Raúl y Carolina, los demás participantes cuentan con 50 minutos exactos para alcanzar el resultado más parecido. (Foto Canal RCN)

El resto de los participantes dispondrá de 50 minutos exactos para completar su preparación, además, la alacena está completamente abierta, lo que permite acceder a todos los ingredientes disponibles en la cocina.

Jorge Rausch acompaña el proceso con observaciones y recomendaciones generales, pero sin intervenir en las decisiones individuales, su papel se centrará en evaluar la ejecución y el resultado final de los platos, que deben ser lo más fieles posible al original.

¿Qué se define al final del reto en MasterChef Celebrity?

El jurado seleccionará el plato con mejor nivel y así se obtendrá una recompensa especial, el pin dorado de inmunidad, que garantiza el ingreso directo al Top 9 de la competencia, un beneficio que se convierte en una meta inmediata para todos los participantes, ya que les asegura permanencia y evita futuras eliminaciones.

El ganador del reto conseguirá el pin dorado y su lugar directo en el Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025. Foto Canal RCN

Con el reto en marcha y las ventajas secretas reveladas, MasterChef Celebrity mantiene la expectativa entre los participantes para saber quién será el ganador de la inmunidad y seguirá un ciclo más de competencia dentro de la cocina más famosa de Colombia.