Aida Victoria Merlano estalló tras situación que vivió con su hijo en la calle

Aida Victoria Merlano contó detalles de la incómoda situación que vivió con su hijo con otras mujeres: "Buscando que las deje sin pelo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano expuso situación que vivió
Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre situación que vivió con su hijo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Aida Victoria Merlano es conocida en redes sociales por decir las cosas que piensa o le pasan en su día a día sin filtro y 'pelos en la lengua'.

¿Cuál fue la situación que le pasó a Aida Victoria Merlano con su hijo en la calle?

La creadora de contenido rompió el silencio en sus redes sociales recientemente sobre una situación que venía incomodándola respecto a su hijo Emi.

Aida Victoria Merlano apareció en sus redes primero con un curioso video en el que se dejaba ver riendo de manera irónica por algo que venía sucediéndole.

Seguido a esto, la influenciadora barranquillera compartió un video junto a su hijo Emiliano en donde le expresaba su malgenio por algo que le había pasado con unas mujeres en la calle respecto a él.

Emiliano tú sabes lo que me gritan las mujeres en la calle, me gritan al hijo tuyo lo amo.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano se sinceró sobre situación que le ha pasado con su hijo. (Foto del Canal RCN)

¿Cuál fue la situación que Aida Victoria Merlano expuso que le viene sucediendo con otras mujeres?

Aida Victoria Merlano le expresó a su hijo que estaba cansada que varias mujeres en la calle le estuvieran haciendo comentarios sobre él y en donde la trataban de futura suegra.

Son unas envidiosas porque como ven que tú me tienes bonita, me quieren quitar a mi macho y no se los pienso permitir.

Precisamente, la influenciadora fuera directa al decir que, solo iba a permitir comentarios sobre su hijo estilo de tía y no con malas intenciones a futuro como los que venía recibiendo de parte de otras mujeres.

A toda la que quiere ser tía, la quiero, pero a las que me dicen que lo van a esperar, están buscando que las deje sin pelo.

¿Qué se sabe de la separación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La influenciadora desde que anunció su separación de Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano, se ha dejado ver enfocada únicamente en la crianza de su bebé.

Aida Victoria ha dejado claro que por el momento no está interesada en buscar pareja o meterse con alguien a nivel sentimental tras su ruptura con Tejada.

Tanto la influenciadora como el empresario han mantenido en total reserva los detalles de su ruptura, sin embargo, mucho se ha hablado de una posible tercera persona que habría afectado la relación de ambos mientras Aida estaba embarazada.

Cabe recordar que, Aida Victoria reveló que se separó de Juan David Tejada a los tres días de haber dado a luz.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano se ha mostrado enfocada en su faceta como mamá tras su ruptura. (Foto del Canal RCN y Freepik)
