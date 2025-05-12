Shakira y Gerard Piqué retoman el diálogo directo, ¿nuevo comienzo por Milan y Sasha?

La historia entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando interés en todo el mundo, especialmente ahora que han surgido nuevos detalles sobre la manera en que se comunican por el bienestar de sus hijos.

¿Cómo avanza la nueva relación de Shakira y Piqué tras su separación?

Después de más de tres años de su ruptura, que marcó uno de los episodios mediáticos más comentados de la farándula internacional, la relación entre ambos parece entrar en una etapa más tranquila y madura.

Durante mucho tiempo, la cantante y el exfutbolista del Barcelona mantuvieron la comunicación únicamente a través de intermediarios.

Según fuentes cercanas, esta dinámica hacía que temas cotidianos relacionados con Milán y Sasha se convirtieran en trámites más largos de lo necesario.

Sin embargo, esto ha cambiado recientemente: ahora Shakira y Piqué han optado por hablar directamente, casi siempre por WhatsApp, y centrarse exclusivamente en temas relacionados con sus hijos, según lo reveló Vanitatis, el periódico español especializado en entretenimiento.

Así es la nueva comunicación de Shakira y Piqué: llamadas, WhatsApp y cero intermediarios. (Foto: AFP)

Uno de los factores que habría facilitado este avance es la venta definitiva de la casa que compartieron en Barcelona.

Con ese capítulo cerrado, la tensión emocional se habría reducido, permitiendo que la comunicación fluya de manera más práctica y menos cargada. Aun así, el trato entre ellos se mantiene estrictamente familiar y orientado a la crianza.

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué y la crianza de sus dos hijos?

En una entrevista reciente para el programa argentino Por el mundo, Shakira habló con sinceridad sobre su rol como madre y sobre cómo sus hijos la prefieren en su versión más sencilla: “A ellos les gusta la mamá de casa, la mamá en pijama”, expresó.

También reveló que la disciplina de Milan y Sasha no es casualidad, reconociendo la influencia que ha tenido Piqué en su formación: “El padre es muy disciplinado… ellos saben que no hay otra manera”, dijo en la conversación.

La barranquillera también reflexionó sobre el difícil proceso emocional que vivió tras la separación y compartió que transformar ese dolor en canciones y creatividad fue una de sus herramientas principales para salir adelante.

Aunque la relación entre Shakira y Piqué no volverá a ser lo que fue, ambos parecen haber encontrado un punto de convivencia respetuosa, centrada en lo más importante: sus hijos.