Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira y Gerard Piqué retoman el diálogo directo, ¿nuevo comienzo por Milan y Sasha?

Shakira y Piqué ya pueden hablar por teléfono, centrados en sus hijos y sin intermediarios que interfieran, según lo revelaron.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Revelan que Shakira y Piqué ya se hablan incluso por teléfono
Así es la nueva comunicación de Shakira y Piqué: llamadas, WhatsApp y cero intermediarios. (Fotos: AFP)

La historia entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando interés en todo el mundo, especialmente ahora que han surgido nuevos detalles sobre la manera en que se comunican por el bienestar de sus hijos.

Artículos relacionados

¿Cómo avanza la nueva relación de Shakira y Piqué tras su separación?

Después de más de tres años de su ruptura, que marcó uno de los episodios mediáticos más comentados de la farándula internacional, la relación entre ambos parece entrar en una etapa más tranquila y madura.

Durante mucho tiempo, la cantante y el exfutbolista del Barcelona mantuvieron la comunicación únicamente a través de intermediarios.

Artículos relacionados

Según fuentes cercanas, esta dinámica hacía que temas cotidianos relacionados con Milán y Sasha se convirtieran en trámites más largos de lo necesario.

Sin embargo, esto ha cambiado recientemente: ahora Shakira y Piqué han optado por hablar directamente, casi siempre por WhatsApp, y centrarse exclusivamente en temas relacionados con sus hijos, según lo reveló Vanitatis, el periódico español especializado en entretenimiento.

Revelan que Shakira y Piqué ya se hablan incluso por teléfono
Así es la nueva comunicación de Shakira y Piqué: llamadas, WhatsApp y cero intermediarios. (Foto: AFP)

Uno de los factores que habría facilitado este avance es la venta definitiva de la casa que compartieron en Barcelona.

Con ese capítulo cerrado, la tensión emocional se habría reducido, permitiendo que la comunicación fluya de manera más práctica y menos cargada. Aun así, el trato entre ellos se mantiene estrictamente familiar y orientado a la crianza.

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué y la crianza de sus dos hijos?

En una entrevista reciente para el programa argentino Por el mundo, Shakira habló con sinceridad sobre su rol como madre y sobre cómo sus hijos la prefieren en su versión más sencilla: “A ellos les gusta la mamá de casa, la mamá en pijama”, expresó.

Artículos relacionados

También reveló que la disciplina de Milan y Sasha no es casualidad, reconociendo la influencia que ha tenido Piqué en su formación: “El padre es muy disciplinado… ellos saben que no hay otra manera”, dijo en la conversación.

La barranquillera también reflexionó sobre el difícil proceso emocional que vivió tras la separación y compartió que transformar ese dolor en canciones y creatividad fue una de sus herramientas principales para salir adelante.

Revelan que Shakira y Piqué ya se hablan incluso por teléfono
Así es la nueva comunicación de Shakira y Piqué: llamadas, WhatsApp y cero intermediarios. (Foto: AFP)

Aunque la relación entre Shakira y Piqué no volverá a ser lo que fue, ambos parecen haber encontrado un punto de convivencia respetuosa, centrada en lo más importante: sus hijos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Andrea Bocelli encendió la emoción en el sorteo del Mundial 2026 con una presentación impecable. Talento internacional

Así fue la presentación de Andrea Bocelli en el sorteo del Mundial 2026

Andrea Bocelli protagonizó uno de los momentos más emocionantes en la inauguración del sorteo del Mundial 2026.

Beéle revela por qué vive en Bogotá. Beéle

Beéle causa furor al revelar las razones por las que disfruta vivir en Bogotá: “Nadie se entera”

Beéle reforzó su vínculo con la capital colombiana al compartir un clip que generó decenas de reacciones en redes sociales.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

Fans de Cazzu la sorprendieron en Bogotá con regalos, serenata y un gesto inesperado antes de su esperado concierto.

Lo más superlike

Norma Nivia encendió las redes desde un crucero con un comentario inesperado sobre Mateo Varela Norma Nivia

Norma Nivia sorprendió en pleno crucero con inesperada confesión sobre Mateo Varela: “Me es infiel”

Un curioso comentario de Norma Nivia en pleno crucero desató atención tras una inesperada revelación sobre Mateo Varela.

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología