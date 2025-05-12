Pipe Bueno da pistas sobre su retiro mientras empacan maletas: “Alistándonos, nos vamos para Colombia”

Luego de que Luisa Fernanda W le hiciera un curioso regalo a Pipe Bueno, el cantante de música popular usó sus redes sociales para hablar sobre los detalles de este obsequio.

¿Cuál fue el regalo que le hizo Luisa Fernanda W a Pipe Bueno?

En la mañana de este 5 de diciembre, la influencer antioqueña contó que le había regalado a su esposo un momento para él, en el que pueda reflexionar y alejarse un poco de las redes sociales, por lo que Pipe Bueno reaccionó de inmediato con un video.

Mientras Pipe Bueno estaba sorprendido con el regalo, contó que en Bogotá se presentaba Grupo Firme y le preguntó a Luisa Fernanda W si era una mala la idea o un bonito regalo. Ella, sin dudar, contestó que era algo para que él se tomara un tiempo para encontrarse el mismo.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

Asimismo, el intérprete de ‘Te parece poco’ en sus historias de Instagram donde cuenta con millones de seguidores reveló un video en el que dejó ver a Luisa Fernanda W y a uno de sus hijos empacando la maleta para viajar a Colombia.

“Alistándonos… ahí vamos pa’ Colombia”, escribió el cantante además de compartir que tenía algo más para contar.

Pipe Bueno confirma su viaje a Colombia y da pistas sobre su retiro. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles son los detalles que dio Pipe Bueno de su llegada a Colombia para su retiro?

Y es que, después del curioso regalo de Luisa Fernanda W, Pipe Bueno dejó ver los comentarios que le han dejado los internautas, los cuales reaccionaron, como él lo describió, “están espectaculares”.

Artículos relacionados Gregorio Pernía ¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron finalmente sus orgullosos padres?

“Un regalo hermoso, pero para enero, Pipe es artista y esta temporada es alta”, mientras otros, con humor, escribieron: “Retírese el lunes”, “Recíbelo con amor, pero no vayas” y “Eso lo pueden reclamar en enero”.

Más tarde, en un avión, Pipe Bueno contó a sus seguidores que, antes de viajar a Colombia para hacer su retiro, haría una parada en Miami, pero antes el cantante de música popular estuvo en un importante evento.

“Estuvimos en el sorteo del Mundial”, contó Pipe Bueno, lo que sin duda emocionó a los aficionados futboleros, evento que muchos aficionados a este deporte hubiesen querido presenciar de cara al esperado Copa Mundial 2026.