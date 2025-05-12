¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron finalmente sus orgullosos padres?

El reconocido actor Gregorio Pernía y su esposa Erika Farfán siguen emocionando a sus fans con fotografías de su recién nacido, quien llegó al mundo el pasado 18 de noviembre.

¿Qué revelaron Gregorio Pernía y Erika Farfán sobre su recién nacido que enterneció a todos?

Desde que dieron a conocer la noticia han estado muy activos en redes sociales. Para su nacimiento, Gregorio Pernía decidió contar desde el hospital esa llegada y, con un emotivo video, compartió el esperado momento en sus plataformas.

Y es que desde el 18 de noviembre han compartido tiernas fotografías del recién nacido, y a diferencia de muchos famosos, no han ocultado el rostro del bebé.

En esta ocasión, no solo la imagen llenó de ternura a sus seguidores, sino que además se reveló el color de sus ojos. Aunque ya se había mencionado previamente, esta vez confirmaron lo que muchos internautas intuían.

En una publicación de Erika Farfán, en la que se ve completamente el rostro del bebé y con una expresión de seriedad, los fans confirmaron que los ojos del pequeño son verdes, iguales a los de la mamá.

¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron sus orgullosos padres?

La foto, además, estuvo acompañada de una frase: “Saludos a las tías y tíos de por aquí, hoy amanecí muy serio”, junto a varios emojis de risa. Esto generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no pararon de elogiar la belleza del bebé.

Entre los comentarios se podían leer mensajes como: “Qué precioso, se ve como de cuatro meses y acaba de nacer”, “Qué hermosura, es mini Luna en varoncito” y “Qué bello, esos ojitos”.

Los tiernos ojos verdes del hijo de Gregorio Pernía y Erika Farfán. (Foto: AFP)

Por supuesto, también aparecieron reacciones de famosos como Elianis Garrido, quien escribió: “¡Preciosoo Junior! Dios lo bendiga siempre”, y el Piti Camacho, quien compartió un corazón rojo.

Y esta no solo fue la noticia, sino que compartieron, emocionados, con sus seguidores que le abrieron su propio Instagram con el nombre de @elmonopernía, dejando ver que están muy contentos y emocionados con la llegada de este bebé, luego de haber tenido otros dos hijos.