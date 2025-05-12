Hermana de Karol G confirmaría que Feid ya no hace parte de su familia

En horas de la tarde de este viernes 5 de diciembre, la hermana de Karol G, Verónica Giraldo, compartió una publicación a través de Instagram, la cual generó sospechas sobre la relación entre la artista y Feid.

¿Cuál fue la publicación de la hermana de Karol G que desató rumores sobre Feid?

En la más reciente publicación de Verónica, la hermana de Karol G compartió un carrusel de cuatro fotos junto a su familia, en todas está la cantante acompañada de sus hermanas, sus padres y su mejor amigo, Daiky Gamboa.

Las fotos habrían sido tomadas el día en el que se llevó a cabo los Latin Grammy el pasado 13 de noviembre, donde Karol G recibió varios premios por su trayectoria musical.

En esa ceremonia, los rumores sobre el fin de la relación de Feid y Karol G tomaron mucha más fuerza, pues en ningún momento el cantante acompañó a la artista, luego de que llegaran juntos a todos lados, más en eventos tan importantes como estos premios.

¿La publicación confirmaría que Feid y Karol G ya no están juntos?

Verónica Giraldo desata sospechas sobre Karol G y Feid con nueva publicación. (AFP / Dia Dipasupil)

Las fotos que publicó Verónica dejan en evidencia que Feid nunca estuvo con Karol G en los Latin Grammy, pues la hermana menor y mánager de la artista, Jessica Giraldo, también ya había publicado una foto de su familia en ese día y lo mismo, Salomón nunca estuvo junto a ellos.

Al ver que la familia Giraldo estuvo unida acompañando a Karol en la premiación, generó todo tipo de ruido y muchas personas en internet empiezan a creer que los dos artistas paisas sí le pusieron fin a su relación.

¿Karol G o Feid revelaron si terminaron su relación?

Tras varios meses de especulaciones sobre el fin de su relación, ni Karol G y ni Feid han querido mencionar públicamente si su noviazgo terminó, sin embargo, han dejado posibles pistas dando respuesta a las preguntas de los fanáticos.

Fans sospechan ruptura tras fotos familiares que excluyen a Feid. (AFP / Mike Coppola)

En las últimas semanas, Feid y Karol G habían dado señales a través de sus redes sociales, indicando que podrían estar separados, pero otros creerían lo contrario, ya que el paisa puso un emoji de cadenas en una de sus publicaciones de Instagram.

Mientras tanto, Carolina puso ese mismo emoji en un video de TikTok con la parte de su más reciente canción ‘Única’, en la que dice “sé que vas a extrañarme”. Aunque esto no confirme nada, sí deja muchas dudas entre quienes se preguntan qué pasó con ellos dos.