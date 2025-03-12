Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G rindió homenaje a su difunta abuelita con emotivo post: “la reina de este TBT”

Karol G enterneció a sus seguidores con un TBT dedicado a su difunta abuelita y varios miembros de su familia.

Ingrid Jaramillo Rojas
La reconocida cantante colombiana Karol G tocó el corazón de sus seguidores al compartir un emotivo TBT cargado de nostalgia, en el que recordó momentos vividos junto a varios miembros de su familia. Sin embargo, el que más resaltó fue el homenaje que le hizo a su difunta abuelita.

¿Qué dijo Karol G en el emotivo TBT dedicado a su abuelita?

Con una publicación realizada en la tarde de este miércoles 3 de diciembre Karol G encendió las redes sociales, pero esta vez de manera emotiva. Pues La Bichota se adelantó a los clásicos jueves de TBT (Throwback Thursday) para recordar icónicos momentos vividos junto a su familia mucho antes de convertirse en la figura pública que es en la actualidad.

Aunque la icónica cantante hizo un recorrido por diferentes momentos vividos con varios miembros de su familia, fue la fotografía y el mensaje dedicado a su difunta abuelita el que se llevó toda la atención. Pues en la instantánea se puede observar a Karol, cuando era apenas una niña posando junto a su abuelita Teresa para expresar lo mucho que le hacía falta.

“Mi abuelita Teresa, la reina de este TBT, la reina de mi vida, que desde que se fue al cielo, en vez de acostumbrarme a su ausencia, cada día la extraño más… ¿Les pasa a ustedes también con sus abuelitos que ya no están?”

¿Qué otro recuerdo compartió Karol G sobre su familia y su infancia?

Entre los recuerdos que Karol G compartió sobre su familia y los momentos vividos durante su infancia también destacaron relatos sobre sus padres y sus hermanas, y sobre cómo en aquella época las fotografías analógicas lo eran todo.

“Nada como el privilegio que tuvimos en mi generación que todavía nos tomaban fotos en rollo pa poder hacer álbumes físicos y morirse de la risa después un Domingo reunida toda la familia”.

Karol mencionó que, aunque esta costumbre se ha ido perdiendo con los años en su familia aun la conservan, pues para ellos sigue siendo una forma de mantener unidos a todos.

“Disfruten mucho la familia que es lo más sagrado y valioso que tenemos y vaya las alegrías que te dan los recuerdos de esos momentos”

