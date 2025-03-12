Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ana María Estupiñán reveló cual es su rutina de preparación para recibir a su bebé

Ana María Estupiñán compartió su rutina de preparación prenatal en casa y junto a su esposo para la llegada de su primer hijo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¿Cómo luce Ana María Estupiñán con su avanzada pancita de embarazo?
Ana María Estupiñán derrite redes mostrando su embarazo en fotos tiernas. (Foto Canal RCN).

Ana María Estupiñán volvió a cautivar a sus seguidores al compartir un momento personal junto a su esposo, el empresario colombo-sueco Mattias Bylin.

La actriz, quien se encuentra en la expectativa de la llegada de su primer hijo, Emanuel, ha dejado ver cómo vive esta etapa de preparación física y emocional que marca su transición hacia la maternidad.

¿Cómo vive Ana María Estupiñán su preparación para recibir a su primer hijo?

Ella y Mattias han construido una relación sólida desde mucho antes de su boda en julio de 2019, y ahora, seis años después viven la rutina de preparación para el parto, un proceso que ha decidido realizar acompañada de su pareja y bajo la orientación de un especialista.

 

En el video compartido en redes sociales, se observa a Ana concentrada mientras realiza ejercicios sobre una pelota de pilates, una herramienta que se ha vuelto esencial en su proceso.

La dinámica incluye movimientos suaves que buscan fortalecer el suelo pélvico, mejorar la movilidad y preparar el cuerpo para el momento del nacimiento.

Mattias la acompaña a su lado, brindándole apoyo emocional y celebrando cada avance, lo que ha despertado la admiración de sus seguidores, quienes destacan la complicidad y el cariño que caracteriza a la pareja.

¿Por qué es importante este tipo de ejercicios durante el embarazo?

La pelota de pilates para embarazadas se ha convertido en un recurso ampliamente recomendado por profesionales de la salud, su uso permite aliviar tensiones en la parte baja de la espalda, favorecer la postura, reducir molestias derivadas del aumento de peso y, sobre todo, fortalecer los músculos que intervienen directamente en el trabajo de parto.

Ana María Estupiñán mostró su rutina prenatal y derritió a sus seguidores con la compañía de su esposo.
Ana María Estupiñán mostró su rutina prenatal y derritió a sus seguidores con la compañía de su esposo. | Foto: Canal RCN

Además, este tipo de ejercicios ayuda a mejorar la respiración, promueve la relajación y contribuye a un parto más consciente y menos doloroso.

¿Qué ha generado la reacción positiva del público en las historias compartidas por Ana María Estupiñán?

Los seguidores de Ana María Estupiñán han destacado no solo el compromiso de la actriz con su bienestar físico, sino la ternura del momento compartido con su esposo.

La ternura de Ana y Mattias en esta preparación prenatal está conquistando a todos.
La ternura de Ana y Mattias en esta preparación prenatal está conquistando a todos. /Canal RCN

Un recordatorio de la importancia del acompañamiento en el embarazo y del rol que puede asumir la pareja en este proceso, justo en una de las etapas más transformadoras de su vida.

