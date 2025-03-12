Hermano de Mariana Pajón presentó a su hijo Lucca: “el primito de Théo PP”

Miguel Pajón, hermano de la deportista Mariana Pajón, enterneció a sus cientos de seguidores al compartir la primera ecografía 3D de su hijo Lucca, quien está pronto a nacer, y la emotiva promesa que le realizó.

¿Cómo es la ecografía del hijo de Miguel Pajón, hermano de Mariana Pajón?

Al poco tiempo de que Mariana Pajón revelara al mundo que estaba esperando su primer hijo con su esposo Vincent Pelluard, Miguel Pajón, hermano de la deportista, anunció que también estaba esperando un hijo con su esposa Melissa Torres.

La primera foto del hijo de Mariana Pajón que encantó a todos sus seguidores. (Foto AFP: Jeff Pachoud | Freepik).

Ahora, pocos días después de que Mariana compartiera el nacimiento de Théo, Miguel sorprendió a sus cientos de seguidores con la publicación de la primera ecografía 3D de su hijo Lucca, quien llegará a este mundo en las próximas semanas para compartir con su primito recién nacido.

Junto a las instantáneas y videos del emotivo momento, Miguel expresó su emoción al presentar de manera oficial a su pequeño bebé, quien aún permanece en la pancita de su mamá.

“¡Les presentamos a Lucca Pajón Torres! Nuestro regalo más lindo de esta vida, el primito de Théo PP. Esos latidos son la canción que más disfrutamos escuchar. No podemos dejar de ver estos vídeos”.

¿Cuál fue la promesa que Miguel Pajón le hizo a su hijo?

En esta misma publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, y que que ya a cumula una gran cantidad de ‘me gusta’, Miguel Pajón compartió la promesa que le hizo al bebé.

Mariana Pajón reveló el rostro de su hijo. Foto | Raul ARBOLEDA.

Pues según mencionó, haría todo lo posible por construir un mundo lo suficientemente perfecto y lindo para que el pequeño creciera rodeado de amor. Así como también dejó claro que desde ya se sentía muy orgulloso de él.

“Cada día te sentimos más cerquita, eres nuestro pequeño príncipe. Te prometemos construir un mundo lindo para ti bebé. Estamos muy orgullosos de ti nuestro”

Sus palabras enternecieron a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante la promesa que le hizo al pequeño.