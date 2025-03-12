Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gregorio Pernía comparte momento con su bebé con curiosa reflexión: “situaciones que Dios pone”

Gregorio Pernía compartió un emotivo momento con su bebé recién nacido e hizo una reflexión sobre su edad.

Gregorio Pernía y la tierna foto con su recién nacido tomando sol
Gregorio Pernía sorprende con revelador mensaje sobre su paternidad. (Foto: Canal RCN)

El actor Gregorio Pernía sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una emotiva imagen junto a su bebé de apenas dos semanas.

¿Cuál fue el emotivo momento que Gregorio Pernía comparte con su recién nacido?

En esta ocasión, Gregorio Pernía se mostró sentado en un sillón mientras sostiene a su pequeño y lo expone suavemente al sol, con el bebé dormido en sus brazos.

La imagen fue acompañada de un mensaje reflexivo sobre su edad y la felicidad que siente al convertirse nuevamente en padre, lo que generó un ola de comentarios positivos hacía el actor.

Este nuevo bebé llegó al hogar de actor que comparte con su esposa Erika Farfán con quien ya tiene otros dos hijos. Además, el Gregorio tiene tres hijos mayores de relaciones anteriores.

¿Por qué Gregorio Pernía reflexionó sobre su paternidad y la edad?

El actor escribió en sus redes sociales: “Hay momentos, cosas, situaciones que Dios pone en nuestra vida. Hoy un hijo a mis 55 años… al verlo, lo único que siento es felicidad en el alma”. Por supuesto que su mensaje dejo ver la emoción de vivir de nuevo esta etapa de la vida.

No obstante, lo que llamó la atención de sus seguidores fue especialmente cuando Pernía consideró la llegada de un hijo a su edad por lo que sus seguidores de inmediato reaccionaron con mensaje de apoyo.

“No pienses en tu edad, eres un luchador en la vida, te esperan hermosos momentos al lado de esa bendición” y “Mi papá tuvo hijos mayores, los disfrutó plenamente y también tu podrás hacerlo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el exparticipante de MasterChef.

Desde el nacimiento de su hijo el pasado 18 de noviembre, la pareja conformada por el reconocido actor y Erika Farfán han compartido varios momentos para darle la bienvenida al mundo al pequeño de tan solo semanas.

Desde que dieron a conocer públicamente que esperaban un nuevo bebé, el actor documentó la llegada del pequeño, desde el hospital e incluso el día en que le dieron de alta a su esposa, compartiendo varias fotografías en las que se aprecia la carita del bebé.

 

