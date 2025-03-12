Reconocida presentadora sufre desmayo en vivo durante un partido de fútbol; quedó grabado en video

La presentadora británica Laura Woods vivió un momento inesperado durante la cobertura en vivo del partido entre Inglaterra y Ghana en Southampton.

¿Qué le ocurrió a Laura Woods durante la transmisión en vivo del partido?

La periodista de 38 años perdió el conocimiento mientras conducía la transmisión, generando preocupación inmediata entre los espectadores y sus compañeros de trabajo.

La presentadora fue sostenida por sus copresentadores Ian Wright y Anita Asante, mientras el programa cambiaba a la cobertura del partido antes de una pausa comercial de cinco minutos.

Durante este tiempo, Katie Shanahan asumió la transmisión y explicó que su colega estaba indispuesta, asegurando que se encontraba bajo cuidado médico.

Laura Woods se desmaya en vivo durante partido y preocupa a seguidores. (Foto: Freepik)

¿Cuál es el estado de salud de Laura Woods tras el desmayo en vivo durante la transmisión del partido?

Tras el incidente, Laura Woods compartió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram lo que le ocurrió durante el partido de Inglaterra vs Ghana.

La presentadora explicó que el desmayo se debió a un virus y que se encontraba bien después de recibir atención médica.

“Vaya, eso fue un poco raro. Lo siento por preocupar a todos, estoy bien. Solo necesito descansar e hidratarme”, escribió.

La periodista también agradeció a sus compañeros y al personal de la transmisión por su apoyo durante el momento crítico.

Aclaró que los paramédicos del hospital St. Mary’s confirmaron que probablemente se trataba de un virus, sin mayores complicaciones.

Woods además reconoció estar avergonzada por lo ocurrido en la transmisión, pero valoró la asistencia recibida de sus colegas.

El incidente por supuesto generó gran repercusión entre los seguidores y medios deportivos en el que el video se volvió viral en varias plataformas digitales.

Durante la pausa, la transmisión continuó con normalidad, y Woods fue reemplazada temporalmente para garantizar su recuperación.

Asimismo, la reconocida presentadora deportiva publicó posteriormente su agradecimiento y aseguró que descansaría antes de retomar sus actividades, como parte de tranquilidad a sus seguidores y colegas.

Por supuesto que los internautas y compañeros de trabajo enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación a la presentadora quien ahora se recupera del episodio viral durante el encuentro balompédico.