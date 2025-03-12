La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad

Para Navidad hay un fenómeno del elfo travieso que se ha tomado los hogares, pues muchos padres han optado por viralizar la tendencia de hacerles creer a sus hijos que un elfo ha ingresado a su casa.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

¿En qué consiste la broma del elfo en Navidad?

La idea consiste en adquirir un elfo de muñeco y ubicarlo en la noche en un lugar de la casa y dejar algunas supuestas pistas para que cuando los niños se despierten piensen que el elfo interactuó con ellos.

Entre las cosas que se les puede hacer es pintarles la cara y ponerle dicho crayón al elfo, u otro objeto que haga pensar a los pequeños que el elfo fue el responsable de hacerles algo de manera inocente mientras dormían.

Una de las bromas que se ha viralizado la realizó la presentadora Laura Tobón a su hijo Luca, donde se evidencia cómo alimentan la magia de la Navidad al niño, quien se muestra feliz del que elfo le haya hecho una supuesta broma.

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

¿De dónde proviene la tradición del elfo en Navidad?

Esta tradición surgió en Estados Unidos, donde se popularizó la figura del Elf on the Shelf donde una familia adopta este elfo y suele ubicarlo en la sala de su casa, pues según la tradición Santa Claus lo envía para vigilar a los niños para que no hagan nada malo y así él pueda traerles su regalo en Navidad.

Para hacerles creer aún más la magia a los pequeños, los elfos no se pueden tocar, pues perderían su magia, por lo que, los niños simplemente lo observan de lejos.

Con esta actividad se les da a los hogares un toque navideño creativo y familiar que genera aún mayor interacción y felicidad.

Artículos relacionados Sara Corrales ¡Es niña! Así reveló Sara Corrales la noticia y anunció el nombre de la bebé

Varios famosos e internautas han mostrado en redes sociales cómo le han dado la bienvenida a sus elfos en sus casas y cómo han reaccionado sus hijos, derritieron de ternura a muchos con sus comportamientos.

Recuerda que, puedes hacer participe de diferentes tradiciones navideñas para que alegres tu hogar y compartas de manera creativa en familia.