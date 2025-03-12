Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad

Fenómeno de la tradición del elfo se está tomando los hogares en esta Navidad. Aquí los detalles.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Broma del elfo en Navidad
Fenómeno del elfo en la Navidad/Freepik

Para Navidad hay un fenómeno del elfo travieso que se ha tomado los hogares, pues muchos padres han optado por viralizar la tendencia de hacerles creer a sus hijos que un elfo ha ingresado a su casa.

Artículos relacionados

¿En qué consiste la broma del elfo en Navidad?

La idea consiste en adquirir un elfo de muñeco y ubicarlo en la noche en un lugar de la casa y dejar algunas supuestas pistas para que cuando los niños se despierten piensen que el elfo interactuó con ellos.

Broma del elfo en la navidad

Entre las cosas que se les puede hacer es pintarles la cara y ponerle dicho crayón al elfo, u otro objeto que haga pensar a los pequeños que el elfo fue el responsable de hacerles algo de manera inocente mientras dormían.

Una de las bromas que se ha viralizado la realizó la presentadora Laura Tobón a su hijo Luca, donde se evidencia cómo alimentan la magia de la Navidad al niño, quien se muestra feliz del que elfo le haya hecho una supuesta broma.

Artículos relacionados

¿De dónde proviene la tradición del elfo en Navidad?

Esta tradición surgió en Estados Unidos, donde se popularizó la figura del Elf on the Shelf donde una familia adopta este elfo y suele ubicarlo en la sala de su casa, pues según la tradición Santa Claus lo envía para vigilar a los niños para que no hagan nada malo y así él pueda traerles su regalo en Navidad.

tradición del elfo en navidad

Para hacerles creer aún más la magia a los pequeños, los elfos no se pueden tocar, pues perderían su magia, por lo que, los niños simplemente lo observan de lejos.

Con esta actividad se les da a los hogares un toque navideño creativo y familiar que genera aún mayor interacción y felicidad.

Artículos relacionados

Varios famosos e internautas han mostrado en redes sociales cómo le han dado la bienvenida a sus elfos en sus casas y cómo han reaccionado sus hijos, derritieron de ternura a muchos con sus comportamientos.

Recuerda que, puedes hacer participe de diferentes tradiciones navideñas para que alegres tu hogar y compartas de manera creativa en familia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

La actriz Sara Corrales dio a conocer los alimentos que son fundamentales para ella en su embarazo.

Insomnio Salud

Este es el hábito nocturno "inocente" que podría estar arruinando la salud, según nuevos estudios

Aunque parece una acción común a la hora de dormir en la noche, lo cierto es que este hábito puede causar graves problemas en la salud.

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

El color negro tiene distintas interpretaciones psicológicas que se asocian a las personas que lo prefieren.

Lo más superlike

Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

Cintia Cossio compartió cómo la maternidad la llevó a reencontrarse consigo misma tras una situación mental complicada.

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver” Cintia Cossio

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”

Falleció la chef Chef Lisette Malkin Talento internacional

Murió famosa chef tras caer de octavo piso en Barranquilla: esto se sabe

J Balvin sobre su Río J Balvin

J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con recuerdos inéditos. Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario