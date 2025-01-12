¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

Los colores son uno de los intereses que tienen la psicología, ya que dependiendo de la tonalidad puede que se reflejen ciertos rasgos de personalidad.

¿Con qué se asocia el color negro?

Entre los colores más usados y que muchos prefieren se encuentra el negro, el cual suele ser de impacto. La psicología del color asocia esta tonalidad al misterio, la soberbia y el poder.

Dichos significados pueden varias y también depende de lo que percibe cada sujeto. Lo cierto es que el color negro es relevante y por eso es que si una persona lo elige por encima de otros, vale la pena consultar los rasgos de personalidad que pueden tener.

El color negro refleja rasgos de la personalidad | Foto de Freepik.

¿Qué personalidad refleja el color negro en las personas?, según la psicología

Acudiendo a recopilaciones de Metabolic, el color negro al ser preferido por una persona se asocia a características psicológicas, enunciadas en la siguiente lista:

Búsqueda de poder y prestigio: quienes se inclinan por el color negro suelen valorar la autoridad, el reconocimiento y un estatus elevado.

quienes se inclinan por el color negro suelen valorar la autoridad, el reconocimiento y un estatus elevado. Independencia y firmeza: tienden a ser individuos que desean dirigir su propia vida sin depender de otros.

tienden a ser individuos que desean dirigir su propia vida sin depender de otros. Carácter reservado y reflexivo: el color negro se relaciona con una actitud introspectiva. Quienes lo prefieren suelen observar antes de actuar y no expresan sus emociones con facilidad.

el color negro se relaciona con una actitud introspectiva. Quienes lo prefieren suelen observar antes de actuar y no expresan sus emociones con facilidad. Seriedad y profesionalismo: proyecta sobriedad y formalidad.

proyecta sobriedad y formalidad. Atracción por lo enigmático: disfrutan del misterio, no revelan sus pensamientos abiertamente y prefieren conservar la intriga.

¿Qué más dice la psicología sobre el color negro?

Por otro lado, el color negro puede ser una protección emocional. El mismo blog citado anteriormente consigna que hay aspectos psicológicos para esta tonalidad, como, por ejemplo, la necesidad de control emocional, la autoprotección y la tendencia al aislamiento.

El color negro tiene asociaciones psicológicas | Foto de Freepik.

Además, también se habla desde un aspecto puntualmente negativo. En ese sentido, se da a conocer que el color negro puede demostrar frialdad, rebeldía, inconformismo, duelo, tristeza, rigidez o perfeccionismo.