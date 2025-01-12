Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cara Rodríguez reveló las comodidades que tuvo con sus hijos en el concierto de Beéle

Cara Rodríguez, expareja de Beéle, reveló todas las comodidades que tuvo al asistir a su concierto junto a sus hijos.

Cara Rodríguez reveló las comodidades que tuvo con sus hijos en concierto de Beéle
Cara Rodríguez sorprendió al revelar cómo vivió el concierto de Beéle junto a sus hijos. (Foto Canal RCN).

Los nombres de Cara Rodríguez y Beéle se convirtieron en tendencia en las redes sociales luego de que la influenciadora fuera captada en medio de un concierto del artista urbano junto a sus dos hijos Ethan y Paolo. Tras horas de este revuelo, la joven decidió romper el silencio y en medio de una entrevista terminó revelando cómo vivió este momento especial para sus niños y qué comodidades tuvieron.

¿Qué comodidades tuvo Cara Rodríguez y sus hijos al asistir a un concierto de Beéle?

Luego de todo el revuelo que su presencia causó en medio de la presentación de Beéle en Bogotá, Cara Rodríguez brindó diversas entrevistas entre esas a Santiago Vargas, periodista del programa informativo del Canal RCN Mañana Express.

Beéle durante concierto en Bogotá.
Cara Rodríguez rompió el silencio tras ser captada en los conciertos de Beéle. Foto | Canal RCN.

En medio de la conversación, la influenciadora compartió detalles sobre lo vivido en el concierto de su expareja en compañía de sus hijos en común, en donde en medio de su relato reveló que Beéle dispuso un camerino para los menores con el fin de que pudieran sentirse cómodos en medio de esta experiencia que vivían por primera vez.

“O sea, su papá estaba feliz, entraba al camerino, abrazaba a sus bebés, les tenía un camerino para ellos”.

Así mismo comentó que sus hijos estaban completamente emocionados al ver cómo su papá llevaba a cabo su show musical: “hubiesen visto lo felices que estaban ellos escuchando a su papá, viéndolo por primera vez”.

¿Cara Rodríguez respondió a las críticas por asistir a un concierto de Beéle con sus hijos?

En medio de esta misma conversación, Cara Rodríguez hizo frente a las críticas recibidas por medio de las redes sociales al mencionar que ella asistió al concierto de su expareja, porque llevó a sus hijos a vivir esta experiencia por primera vez, más no porque aún sintiera algo por Beéle.

Beéle durante concierto en Bogotá.
Cara Rodríguez se sinceró sobre su asistencia a los conciertos de Beéle. Foto | Canal RCN.

"No dicen: fue y llevó a sus hijos. No, ella fue a verlo, no lo supera. A ver, fui con Ethan y Paolo, estaban muy felices la verdad, en ese momento no era Cara, no era Camila, no era la ex de... no, era la mamá de sus hijos”.

