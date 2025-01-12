La Segura divide opiniones tras mostrar la cantidad excesiva de ropa que le compra al bebé

La influencer colombiana La Segura generó gran reacción entre sus seguidores tras mostrar la reciente ropa que adquirió para su bebé Lucca con motivo de la temporada navideña.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Por qué genera polémica la ropa del bebé de La Segura en Navidad?

La publicación en sus redes sociales dejó ver la cantidad de prendas que tiene el pequeño, lo que provocó comentarios de sorpresa entre los internautas.

Hace apenas unos días, la creadora de contenido caleña también mostró otra tanda de ropa, lo que ha incrementado las reacciones sobre el gasto y la cantidad de prendas que posee Lucca.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

Entre los comentarios, los seguidores bromeaban sobre el alto costo de la ropa, con frases como “Yo calculando cuantos millones se gastó” y otros señalando la diferencia con su propia ropa, “Yo con 1 pantalón y 2 camisas”.

La Segura recibe críticas por la cantidad excesiva de ropa que le compra al bebé. (Foto: Canal RCN)

Los seguidores no solo comentaron sobre la cantidad de prendas, sino también sobre la forma en que La Segura interactúa con su hijo durante los videos.

La publicación también incluyó comentarios divertidos sobre la crianza, donde los usuarios reflexionaban sobre la maternidad y los recursos financieros: “Sinceramente la maternidad con buena economía financiera se ve más linda”.

¿Qué opinan los seguidores de La Segura sobre la cantidad de ropa del bebé?

Otros seguidores se centraron en el humor de la publicación sobre la reacción del bebé ante la ropa y los videos: “Ese bebé tiene más ropa que muchos de nosotros “y “Lucca: ¡¡¡qué le pasa a mi mamá por Dios!!!”.

Algunos mencionaron que la voz de la mamá puede ser intensa para Lucca, como lo expresaron en uno de los comentarios: “Siento que la voz de la mamá siempre lo aturde”.

La Segura recibe críticas por la cantidad excesiva de ropa que le compra al bebé. (Foto: Canal RCN)

No obstante, muchos internautas se centraron en el tono de voz de La Segura, quien suele hablar muy fuerte y, según los usuarios, esto hace que el bebé se vea asustado en los videos de la influencer.

Estos fueron algunos de los comentarios al video de La Segura que rápidamente suma miles de ‘me gustas’, que por supuesto los internautas siguen debatiendo sobre el costo y la cantidad de ropa que tiene el bebé.