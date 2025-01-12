Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo

En las últimas horas, una reconocida creadora de contenido digital colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas tras abrir su corazón acerca de un difícil momento que vivió en el pasado tras confirmar su ruptura.

Además, la influenciadora expresó que uno de los momentos en los que más circunstancias enfrentó en su vida fue cuando les anunció a sus seguidores que estaba comprometida, pero no se casó por varias razones personales.

¿Quién es la reconocida influenciadora que canceló su boda tras confirmar su ruptura?

El nombre de Tuti Vargas, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras revelar varios acontecimientos de su vida en el pódcast de ‘Puedo ser cualquiera’ con Juana Arias.

Esto confesó Turi Vargas de la ruptura de su pasado. | Foto: Freepik

Recordemos que hace varios años, Tuti Vargas acaparó la atención mediática por parte de sus seguidores, quienes se sorprendieron tras revelar que se casaría con Pablo Salazar. Sin embargo, confirmó que no se casaría tras varias diferencias, expresando las siguientes palabras:

“Cuando devolví el anillo, simplemente fue porque yo me di cuenta que siempre hay una vocecita dentro de tu corazón que te dice que no es la persona. Lo que pasa es que por la presión, por decirlo así, uno va como teniendo una venda en los ojos frente a eso. A mí siempre me dijo en el corazón, no fue la persona, fue conflictiva y eso me hizo conocerme más”, añadió Tuti.

Sin duda, esta experiencia marcó un antes y después en la vida de Tuti Vargas, quien analizó con detalle las razones por las cuales no se casó con su expareja a raíz de algunas diferencias que presentaron y, gracias a esto, adquirió un gran aprendizaje a nivel personal.

¿Cuál fue la razón por la que Tuti Vargas no se casó? | Foto: Freepik

¿Cuál fue el difícil momento que atravesó Tuti Vargas?

Durante la entrevista, Tuti abrió su corazón con sus seguidores al revelar que en el pasado también enfrentó por un complicado momento a nivel personal a causa de un quiebre que tuvo a nivel personal, pues expresó lo siguiente:

“En medio de esa d3presi#n que hoy le pongo nombre que en ese momento pensé que era una tristeza pasajera, empiezo yo a cansarme de las cosas que estaban a mi alrededor. Luego, me di cuenta que no era normal. Así que busqué a especialistas, quienes me ayudaron”, añadió Tuti.

Con base en esto, Tuti expresó que luego del difícil momento que vivió a nivel personal, buscó el apoyo necesario por parte de especialistas, quienes la apoyaron.

Por esta razón, Tuti se ha convertido en fuente de inspiración para sus seguidores al demostrar su creatividad y ser una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país.