'La Premiere' de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

El pasado viernes 28 de noviembre, la cantante Karol Ganunció a través de redes sociales el estreno de La Premiere, un especial que como ella misma lo describió, está inspirado en el universo de ‘Tropicoqueta’, su quinto de álbum estudio que se estrenó en junio de este año.

Artículos relacionados Talento nacional Así luce hoy Hanny Vizcaíno, la recordada Isabel de Pa’ Quererte

¿Dónde y cuándo ver La Premiere, el nuevo lanzamiento de Karol G?

Tal y como lo mencionó la antioqueña en su cuenta oficial de Instagram, esta producción audiovisual promete llegar a los fans del continente entero, quienes podrán reunirse a la misma hora frente a su televisor y en el canal local de su propio país.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

Por supuesto, La Premiere llegará a millones de colombianos que podrá disfrutar de este especial a través de las pantallas del Canal RCN, este domingo 7 de diciembre a partir de las 5:00 p.m.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Qué es La Premiere, la nueva producción audiovisual de Karol G?

La Premiere es descrito como uno de los proyectos más ambiciosos de ‘Tropicoqueta’, pues con esta obra, la artista colombiana busca expandir y celebrar el impacto cultural y musical que tuvo este reciente álbum, el cual fue precisamente una apuesta de la paisa por explorar ritmos propios de Latinoamérica.

El especial que podrá ser visto el próximo domingo, es una experiencia inmersiva que busca ofrecerle al público no solo música, sino también narrativa visual, presentaciones inéditas y momentos especiales junto a invitados sorpresa, todo esto con el fin de resaltar lo que ha sido la trayectoria de la intérprete.

¿Cuándo se estrena La Premiere de Karol G?

Cabe señalar que este proyecto audiovisual fue realizado por Bichota Films y el rodaje se llevó a cabo en varias ciudades importantes como Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles.

La Premiere tendrá una transmisión simultánea a través de grandes cadenas en más de 20 países, uniendo a millones de personas en una misma señal global.

En Colombia, el público podrá disfrutarla exclusivamente por el Canal RCN el domingo 7 de diciembre desde las 5:00 de la tarde, una oportunidad única para vivir la magia del universo Tropicoqueta desde casa.