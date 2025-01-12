Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

'La Premiere' de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Recientemente, la cantante Karol G sorprendió al anunciar este proyecto audiovisual que promete llegar a todo el continente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora.
Así puedes disfrutar de La Premiere de Karol G en el Canal RCN. Foto | Romain Maurice.

El pasado viernes 28 de noviembre, la cantante Karol Ganunció a través de redes sociales el estreno de La Premiere, un especial que como ella misma lo describió, está inspirado en el universo de ‘Tropicoqueta’, su quinto de álbum estudio que se estrenó en junio de este año.

Artículos relacionados

¿Dónde y cuándo ver La Premiere, el nuevo lanzamiento de Karol G?

Tal y como lo mencionó la antioqueña en su cuenta oficial de Instagram, esta producción audiovisual promete llegar a los fans del continente entero, quienes podrán reunirse a la misma hora frente a su televisor y en el canal local de su propio país.

Artículos relacionados

Por supuesto, La Premiere llegará a millones de colombianos que podrá disfrutar de este especial a través de las pantallas del Canal RCN, este domingo 7 de diciembre a partir de las 5:00 p.m.

Artículos relacionados

¿Qué es La Premiere, la nueva producción audiovisual de Karol G?

La Premiere es descrito como uno de los proyectos más ambiciosos de ‘Tropicoqueta’, pues con esta obra, la artista colombiana busca expandir y celebrar el impacto cultural y musical que tuvo este reciente álbum, el cual fue precisamente una apuesta de la paisa por explorar ritmos propios de Latinoamérica.

El especial que podrá ser visto el próximo domingo, es una experiencia inmersiva que busca ofrecerle al público no solo música, sino también narrativa visual, presentaciones inéditas y momentos especiales junto a invitados sorpresa, todo esto con el fin de resaltar lo que ha sido la trayectoria de la intérprete.

¿Cuándo se estrena La Premiere de Karol G?

Cabe señalar que este proyecto audiovisual fue realizado por Bichota Films y el rodaje se llevó a cabo en varias ciudades importantes como Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles.

La Premiere tendrá una transmisión simultánea a través de grandes cadenas en más de 20 países, uniendo a millones de personas en una misma señal global.

En Colombia, el público podrá disfrutarla exclusivamente por el Canal RCN el domingo 7 de diciembre desde las 5:00 de la tarde, una oportunidad única para vivir la magia del universo Tropicoqueta desde casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Eloísa llegó al mundo rodeada de un “escuadrón” de tías famosas como Shakira, Anitta y Greeicy. Lele Pons

Lele Pons revela cuáles son las "tías más famosas" de su bebé

La hija de Lele Pons y Guaynaa, Eloísa, está rodeada de amor por parte de grandes celebridades, quienes se han convertido en sus “tías más famosas”.

J Balvin se sinceró tras su concierto en Medellín J Balvin

J Balvin rompió el silencio tras su concierto en Medellín e hizo emotiva confesión

J Balvin compartió fotos inéditas de su concierto en Medellín y se sinceró con sus seguidores sobre lo que pasó ese día.

Paola Jara Paola Jara

Paola Jara compartió tierno video con su hija: se ve un poco del perfil de la cara de la bebé

Paola Jara apareció con su pequeña hija en brazos, dio a entender cómo pasará diciembre y enamoró en su rol de madre primeriza.

Lo más superlike

Aida Victoria impacta al revelar la prueba inédita de su demanda contra Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

Aida Victoria impacta al exponer prueba inédita de su demanda contra su ex Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano expuso prueba inédita de la demanda en contra de su expareja Juan David Tejada: la razón impacta.

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”