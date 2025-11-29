Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce hoy Hanny Vizcaíno, la recordada Isabel de Pa’ Quererte

En la actualidad, Hanny Vizcaíno tiene 15 años y se encuentra enfocada en seguir estudiando actuación, además encanta con sus publicaciones en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Isabel Trujillo en la novela Enfermeras del Canal RCN.
Así luce Hanny Vizcaíno en la actualidad. Foto | Canal RCN.

Hanny Vizcaíno, la niña que dio vida a Isabel en Pa’ Quererte, la exitosa producción del Canal RCN recientemente capturó la atención en redes sociales al mostrar cómo luce en la actualidad luego de varios años de haber debutado en la televisión colombiana con un personaje importante.

¿Cómo luce Hanny Vizacaíno, la niña que interpretó a Isabel en Pa’ Quererte?

Y es que la talentosa actriz que se ganó el corazón de millones de colombianos con su ternura en el año 2020, hoy ya es una adolescente, que además se muestra muy activa en las plataformas digitales.

Cuando la historia llegó a las pantallas, Hanny tenía tan solo 9 años y hoy en día la joven tiene 15 y continúa comprometida en seguir formándose como actriz, pues está dedicada a estudiar teatro, disfruta de la danza y continúa enfocada en su preparación para su carrera como actriz.

En el año 2021, la intérprete fue galardonada con el premio a ‘Mejor Talento Infantil’ en la ceremonia de los India Catalina, tras su impecable y destacada participación en la mencionada producción en la que estuvieron importantes talentos como Sebastián Martínez y Juliette Pardau.

Así luce la niña que interpretó a Isabell Trujillo en Pa' Quererte. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con la actriz Hanny de Pa’ Quererte? Así luce en la actualidad

A través de su cuenta de TikTok e Instagram, Vizcaíno, en donde aparece con frecuencia, constantemente recibe comentarios en los que sus seguidores se muestran sorprendidos por su impresionante cambio físico y en donde aún la recuerdan por su entrañable papel.

“En serio amo como luce”, “Hanny, hoy terminé de ver el final de Pa'Quererte me encantó la serie”, “Mujer preciosa Dios te bendiga”, “Qué bonita se ha puesto.”, son algunos de los mensajes que se pueden leer por parte de los internautas.

Y aunque actualmente, no se encuentra en ninguna producción en televisión que sea reconocida, ella continúa enfocada se seguir sus estudios.

¿En qué consistía la trama de Pa’ Quererte, la novela en la que brilló Hanny Vizcaíno ?

La trama está centrada en la vida de Mauricio Reina, interpretado por Sebastián Martínez, un famoso diseñador y empresario, que vive un vuelco total en su realidad luego de que a la puerta de su casa llega una pequeña niña que dice ser su hija.

Por su parte, Isabel Trujillo, (Hanny )de ocho años, acepta conocer y buscar a su papá después de que a su mamá le saliera una oportunidad en Australia para trabajar y de esta forma conseguir una estabilidad económica que tanto necesitaban.

Con su aparición, Mauricio se desestabiliza y comienza a experimentar cambios fuertes en su vida de soltero. Aunque no tiene experiencia sobre lo que significa ser padre, Isabel le da lecciones de cómo debe ser la relación fraternal que debe existir entre ellos.

