¿Qué es el síndrome de la Navidad según la IA?

Con la llegada de diciembre muchas personas se sienten felices y con una energía llena de lo que significa este mes lleno de festividades.

Sin embargo, para todos no es así, pues estas fechas decembrinas generan en muchas personas todo lo contrario provocándoles el llamado 'Síndrome de la Navidad'.

¿Qué es el síndrome de la Navidad?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de CHat GPT este término se ha popularizado bastante, en especial entre los psicólogos y trabajadores sociales, que, aunque no es un diagnóstico médico, se le ha llamado así debido a que a cuando llega la Navidad varias personas comienzan a sufrir una mezcla de estrés, ansiedad, nostalgia y presión social.

Según especialistas en salud mental, este síndrome se intensifica debido a los compromisos, los gastos y las expectativas familiares, pues se presenta la presión económica por todo lo que se debe comprar, hay cansancio acumulado, muchos se ven muy solos, hay sobrecarga social por las diferentes reuniones y hay una exigencia por sentirse feliz todo el tiempo.

"Las personas sienten que deben ser felices a la fuerza, cumplir con tradiciones, reuniones y compras. Esa obligación emocional genera un contraste muy fuerte con quienes no se sienten así, y termina produciendo cansancio emocional”, explica la psicóloga clínica Andrea Restrepo.

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome de la Navidad?

"Los síntomas más comunes incluyen irritabilidad, falta de sueño, tristeza repentina, agotamiento y dificultad para concentrarse. Aunque el síndrome no se considera una enfermedad, sí puede agravar cuadros preexistentes de ansiedad o depresión, por lo que los profesionales recomiendan prestar atención a las señales", asegura la IA.

Las recomendaciones de los especialistas es establecer límites en los gastos, evitar compromisos innecesarios, no ver tanto redes sociales, permitirse hacer planes en solitario o en compañía que hagan bien.

Lo importante es buscar el bienestar propio y dejar las presiones sociales a un lado si eso afecta la salud mental.

No olvides la importancia de acudir a un profesional o en caso de que veas estos síntomas en alguien cercano ayudarlo y apoyarlo.