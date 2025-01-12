Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es el síndrome de la Navidad según la IA?

Detalles de lo qué es el síndrome de la Navidad tras el inicio de este diciembre.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Síndrome de la Navidad
Detalles del significado del síndrome de la Navidad/Freepik

Con la llegada de diciembre muchas personas se sienten felices y con una energía llena de lo que significa este mes lleno de festividades.

Sin embargo, para todos no es así, pues estas fechas decembrinas generan en muchas personas todo lo contrario provocándoles el llamado 'Síndrome de la Navidad'.

Artículos relacionados

¿Qué es el síndrome de la Navidad?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de CHat GPT este término se ha popularizado bastante, en especial entre los psicólogos y trabajadores sociales, que, aunque no es un diagnóstico médico, se le ha llamado así debido a que a cuando llega la Navidad varias personas comienzan a sufrir una mezcla de estrés, ansiedad, nostalgia y presión social.

Definicion del sindrome de la navidad

Según especialistas en salud mental, este síndrome se intensifica debido a los compromisos, los gastos y las expectativas familiares, pues se presenta la presión económica por todo lo que se debe comprar, hay cansancio acumulado, muchos se ven muy solos, hay sobrecarga social por las diferentes reuniones y hay una exigencia por sentirse feliz todo el tiempo.

"Las personas sienten que deben ser felices a la fuerza, cumplir con tradiciones, reuniones y compras. Esa obligación emocional genera un contraste muy fuerte con quienes no se sienten así, y termina produciendo cansancio emocional”, explica la psicóloga clínica Andrea Restrepo.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome de la Navidad?

"Los síntomas más comunes incluyen irritabilidad, falta de sueño, tristeza repentina, agotamiento y dificultad para concentrarse. Aunque el síndrome no se considera una enfermedad, sí puede agravar cuadros preexistentes de ansiedad o depresión, por lo que los profesionales recomiendan prestar atención a las señales", asegura la IA.

Síntomas del sindrome de la navidad

Las recomendaciones de los especialistas es establecer límites en los gastos, evitar compromisos innecesarios, no ver tanto redes sociales, permitirse hacer planes en solitario o en compañía que hagan bien.

Lo importante es buscar el bienestar propio y dejar las presiones sociales a un lado si eso afecta la salud mental.

Artículos relacionados

No olvides la importancia de acudir a un profesional o en caso de que veas estos síntomas en alguien cercano ayudarlo y apoyarlo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

Nanis Ochoa reveló un testimonio de seguidora, quien le contó las consecuencias de no realizarse la intervención a la que ella se sometió.

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo

El artista colombiano Camilo explicó en sus palabras lo que es el síndrome del objeto brillante.

Rosalía ha hablado sobre el TDAH Rosalía

Rosalía habló del trastorno con el que convive: esto es lo que debes saber del TDAH

Rosalía ha hablado sobre el TDAH, un trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención, la impulsividad y la hiperactividad.

Lo más superlike

Lorena Altamirano posa a la cámara sonriente. La casa de los famosos

Lorena Altamirano envió mensaje a sus contrincantes tras ganar las votaciones: "con algunas sentí empatía"

Lorena Altamirano, quien se convirtió en la nueva participante de La casa de los famosos, celebró su victoria y compartió profundo mensaje.

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Hermana de J Balvin J Balvin

Hermana de J Balvin le dedicó amorosas palabras tras su concierto en Medellín

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”