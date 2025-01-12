Lorena Altamirano envió mensaje a sus contrincantes tras ganar las votaciones: "con algunas sentí empatía"

Lorena Altamirano, quien recientemente se convirtió en la sexta participante elegida por votación del público, en las últimas horas se pronunció para celebrar su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Lorena Altamirano tras ser elegida para La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido acumula miles de seguidores, rompió el silencio para compartir unas sentidas palabras de agradecimiento y expresar cómo se siente tras confirmarse que se suma al grupo de participantes de esta tercera temporada.

"Hoy me desperté y todavía no puedo asimilar por completo que ganamos… Que estamos dentro de @lacasadelosfamososcolombia1 Ha sido raro, bonito y emocionante a la vez", escribió Altamirano en la descripción del post que rápidamente alcanzó cientos de 'corazones'.

De acuerdo con la también actriz, a lo largo de la semana que estuvieron abiertas las votaciones, salió a las calles, hizo campaña, habló con personas que no conocía y se tomó cada uno de los días en serio.

Lo hicimos con mucho amor, con nervios y con la esperanza de que todo ese esfuerzo tuviera un resultado positivo…. Pero jamás imaginé recibir tanto apoyo agregó.

Lorena Altamirano se pronunció tras convertirse en participante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Lorena Altamirano tras ser elegida como aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Lorena no dudó en asegurar que merece estar allí, pues ella más que nadie sabe qué tan grandes sus sueños y justamente esta es una oportunidad para seguir creciendo y seguir construyendo su carrera como actriz.

En medio de sus declaraciones, la mujer no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje a quienes fueron sus contrincantes en este sexto grupo que se sometió a la decisión del público.

"También quiero decir algo sobre las mujeres con las que competí. Con algunas sentí una empatía muy bonita, de esas conexiones sinceras que se dan cuando compartes un proceso desde el respeto", señaló.

Esto dijo Lorena Altamirano tras ingresar a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por último, la prometida del Flaco Solórzano aprovechó para agradecerle a quienes hicieron posible este sueño, además a los teams que la estuvieron apoyando a lo largo de las votaciones.