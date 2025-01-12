Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lorena Altamirano envió mensaje a sus contrincantes tras ganar las votaciones: "con algunas sentí empatía"

Lorena Altamirano, quien se convirtió en la nueva participante de La casa de los famosos, celebró su victoria y compartió profundo mensaje.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lorena Altamirano posa a la cámara sonriente.
La reacción de Lorena Altamirano tras ingresar a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Lorena Altamirano, quien recientemente se convirtió en la sexta participante elegida por votación del público, en las últimas horas se pronunció para celebrar su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Lorena Altamirano tras ser elegida para La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido acumula miles de seguidores, rompió el silencio para compartir unas sentidas palabras de agradecimiento y expresar cómo se siente tras confirmarse que se suma al grupo de participantes de esta tercera temporada.

Artículos relacionados

"Hoy me desperté y todavía no puedo asimilar por completo que ganamos… Que estamos dentro de @lacasadelosfamososcolombia1 Ha sido raro, bonito y emocionante a la vez", escribió Altamirano en la descripción del post que rápidamente alcanzó cientos de 'corazones'.

Artículos relacionados

De acuerdo con la también actriz, a lo largo de la semana que estuvieron abiertas las votaciones, salió a las calles, hizo campaña, habló con personas que no conocía y se tomó cada uno de los días en serio.

Lo hicimos con mucho amor, con nervios y con la esperanza de que todo ese esfuerzo tuviera un resultado positivo…. Pero jamás imaginé recibir tanto apoyo agregó.

Lorena Altamirano posa a la cámara sonriente.
Lorena Altamirano se pronunció tras convertirse en participante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Lorena Altamirano tras ser elegida como aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Lorena no dudó en asegurar que merece estar allí, pues ella más que nadie sabe qué tan grandes sus sueños y justamente esta es una oportunidad para seguir creciendo y seguir construyendo su carrera como actriz.

En medio de sus declaraciones, la mujer no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje a quienes fueron sus contrincantes en este sexto grupo que se sometió a la decisión del público.

"También quiero decir algo sobre las mujeres con las que competí. Con algunas sentí una empatía muy bonita, de esas conexiones sinceras que se dan cuando compartes un proceso desde el respeto", señaló.

Lorena Altamirano posa a la cámara sonriente.
Esto dijo Lorena Altamirano tras ingresar a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por último, la prometida del Flaco Solórzano aprovechó para agradecerle a quienes hicieron posible este sueño, además a los teams que la estuvieron apoyando a lo largo de las votaciones.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Ornella Sierra rumbo al altar? Un chat con su novio desató rumores de boda Ornella Sierra

¿Ornella Sierra rumbo al altar? Un chat con su novio despertó rumores de boda

Ornella Sierra generó especulaciones de boda tras compartir inesperado chat con su actual pareja sentimental.

Novia de Blessd causa revuelo al imitar a Karina García Blessd

Manuela QM, novia de Blessd, sorprende con video imitando a Karina García

La influenciadora Manuela QM divide opiniones al recrear video viral de Karina García, expareja de Blessd.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi recibe lluvia de halagos por fotos modelando para inaugurar diciembre

Violeta Bergonzi se puso un vestido de reina para recibir el último mes del año 2025 y enamoró con su belleza.

Lo más superlike

J Balvin se sinceró tras su concierto en Medellín J Balvin

J Balvin rompió el silencio tras su concierto en Medellín e hizo emotiva confesión

J Balvin compartió fotos inéditas de su concierto en Medellín y se sinceró con sus seguidores sobre lo que pasó ese día.

Síndrome de la Navidad Salud

¿Qué es el síndrome de la Navidad según la IA?

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”