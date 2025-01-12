Sara Corrales respondió a críticas por no parecer embarazada: "Mi bebé es juguetón"

Sara Corrales contestó a través de sus historias de Instagram a algunos seguidores que comenzaron a criticar su apariencia desde que compartió que sería mamá por primera vez.

En esta ocasión, explicó que, aunque muchos esperan que su barriguita sea evidente en cada fotografía o video que comparte, no siempre ocurre en todas las mujeres y es normal dependiendo de la etapa de gestación.

¿Por qué los seguidores dicen que Sara Corrales no parece embarazada?

Todo surgió después de que Sara publicara unas fotografías luciendo un vestido de gala durante un evento junto a su pareja, pues en la imagen se podía ver el abdomen más plano de lo que algunos imaginaban para una mujer en su estado.

Las opiniones no tardaron en llegar y varios usuarios expresaron dudas sobre si realmente estaba embarazada, mientras otros aseguraban que parecía no haber avanzado en semanas.

¿Es normal que no se note tanto el embarazo como en el caso de Sara Corrales?

En su mensaje, Sara compartió que todavía no ha llegado a la semana 20, una etapa en la que muchas mujeres comienzan a notar cambios físicos más evidentes, y antes de ese punto, puede suceder que el tamaño del estómago varíe dependiendo de la ropa, la postura o incluso la hora del día.

Sara explicó que antes de la semana 20 muchas mujeres no muestran un crecimiento evidente del abdomen. (Foto: AFP)

Para respaldar su experiencia, recordó que en ocasiones ha mostrado atuendos deportivos donde su barriguita sí se aprecia, y que algunas seguidoras, que están viviendo un proceso similar, le han comentado que también pasan por situaciones parecidas.

¿Cómo reaccionó Sara Corrales ante las críticas sobre su figura y su rutina de ejercicio?

Sara también mencionó que entre los comentarios recientes aparecieron críticas relacionadas con su estado de salud y su delgadez, algunos usuarios llegaron a cuestionar si era adecuado que su vientre no fuera más pronunciado a estas alturas, mientras otros revivieron la controversia que se generó semanas atrás por su disciplina deportiva, en particular por continuar realizando rutinas que incluyen pesas.

Sara respondió con sinceridad a quienes dijeron que estaba “muy flaca” para su embarazo. | Foto AFP: Gustavo Caballero

Ella respondió recordando que se encuentra bajo supervisión médica y que cada actividad física que realiza está aprobada para su etapa de gestación, pues su prioridad es llevar un embarazo saludable, sin dejar de lado los hábitos que la hacen sentir bien tanto física como emocionalmente.