Aida Victoria Merlano demostró lo bien que se la pasa sola y con su hijo Emiliano

Aida Victoria Merlano compartió un video en el que el protagonista es su bebé, Emiliano, y ratificó lo alegre que se encuentra.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano demostró lo bien que se la pasa sola y con su hijo Emiliano | Foto del Canal RCN y Freepik.

A diferencia de otras figuras digitales, la influenciadora Aida Victoria Merlano ha mostrado el crecimiento de su hijo, Emiliano, desde el día uno. Es por ello que cada vez que comparte algo con el bebé en redes sociales, sus seguidores no dejan de reaccionar.

Aida Victoria Merlano ha expresado que ser mamá es algo que quería desde hace tiempo y se le hizo realidad con el nacimiento de Emiliano.

¿Cuál es el reciente video de Aida Victoria Merlano compartiendo con su bebé, Emiliano?

Aunque ha habido polémicas con el exesposo de la creadora de contenido, el empresario Juan David Tejada, no todo es tristeza porque la costeña se la pasa compartiendo con su bebé.

Es así como recientemente el pequeño Emiliano enamoró en las plataformas, luego de que Aida Victoria subiera un video en el que está interactuando con su hijo porque decidió no ponerle babero en la calle, ya que si no se le iba a dañar el outfit.

Mientras que Aida le hablaba al niño, él le respondía balbuceando y eso despertó la ternura en los internautas.

"No te podía poner babero porque se te arruinaba tu outfit... ¿Qué vamos a hacer?, te amo", dijo Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano no deja de agradecer el convertirse mamá | Foto del Canal RCN.

Después de esto, la influenciadora grabó otro video en el que mostró que le puso el babero a su bebé y no dejó de halagarlo.

"Hasta para usar baberos, hay que entender la vibra", escribió la mujer de la costa.

 

¿Cuál es la polémica que hay entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano tuvo a Emiliano con su exesposo, el empresario Juan David Tejada. En un comienzo, se pensaba que la relación iba de maravilla, pues así lo dejaban percibir en redes sociales.

Luego, empezó la tormenta porque la relación amorosa llegó a su fin. No se sabía qué había pasado, pero después salió a la luz que la influencer le terminó al empresario por falta de atención y lo que sería un nulo apoyo económico para la crianza del bebé.

Entre lo más nuevo, Aida Victoria Merlano apareció diciendo que le tendría una demanda por alimentos a su exesposo, entre otras más polémicas declaraciones.

