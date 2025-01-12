Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el lujoso cierre de cumpleaños de Dani Duke y La Liendra en Aruba

La Liendra preparó un cierre inolvidable para el cumpleaños de Dani Duke, una experiencia privada en Aruba con una cabaña exclusiva.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Dani Duke y La Liendra posan abrazados a la cámara.
Foto | Canal RCN.

El cumpleaños de Dani Duke se ha convertido en una celebración extendida llena de viajes, sorpresas y momentos románticos compartidos con La Liendra, pero el creador de contenido decidió preparar un cierre especial para que esta fecha quedara en la memoria de ambos.

A través de sus redes sociales, mostró cómo están cerrando esta celebración con una experiencia exclusiva frente al mar, en una de las playas más reconocidas de la isla.

¿Qué sorpresa recibió Dani Duke en el último día de su cumpleaños?

Aunque ya habían disfrutado de varias actividades turísticas, La Liendra quiso cerrar el viaje con un detalle único, una visita a una playa privada donde los esperaba una cabaña exclusivamente para ellos.

Al llegar, el primer gesto que captó la atención fue un mensaje dibujado en la arena con el apellido “Duque”, un detalle que emocionó profundamente a Dani cuando ingresó al lugar.

 

La cabaña estaba ubicada justo frente a un paisaje de mar y arena blanca, creando un ambiente ideal para desconectarse, La Liendra mostró el interior y el entorno desde diferentes ángulos, con bebidas ilimitadas, atención personalizada y acceso directo a un muelle privado, desde donde podían entrar al mar sin interrupciones.

¿Cómo reaccionó Dani Duke al ingresar a la cabaña privada?

Dani Duke se veía emocionada con el regalo, agradeciendo a su pareja el gesto, y ambos aprovecharon el clima y la tranquilidad del lugar para relajarse, aplicarse protector solar y prepararse para entrar al agua.

Dani Duke en el Canal RCN.
Foto | Canal RCN.

El muelle privado se convirtió en uno de los lugares favoritos del día, ya que les daba la sensación de tener un pequeño rincón del océano exclusivamente para ellos, dándole un toque aún más especial al cierre de la celebración.

¿Por qué este plan se convirtió en el broche de oro del viaje de Dani Duke y La Liendra?

Para Dani, fue un gesto cargado de cariño y detallismo, que se sumó al entusiasmo que había mostrado desde que inició la celebración de su cumpleaños, La Liendra, por su parte, se mostró orgulloso de haber logrado crear un momento tan especial para su pareja.

La cabaña privada que La Liendra preparó para Dani Duke contaba con bebidas ilimitadas, atención personalizada y acceso directo al mar.
(Foto Canal RCN)

Las fotos y videos han tenido fascinados a sus seguidores, quienes destacan el gesto tan romántico y la felicidad evidente de ambos en una fecha tan especial.

