Violeta Bergonzi recibe lluvia de halagos por fotos modelando para inaugurar diciembre

Violeta Bergonzi se puso un vestido de reina para recibir el último mes del año 2025 y enamoró con su belleza.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi recibe lluvia de halagos por fotos modelando para inaugurar diciembre | Foto de Buen día, Colombia.

Arrancó el último mes del año y la farándula nacional empieza a mostrar su alegría por estas fechas. Una de las mujeres que no dudó en compartir la llegada de diciembre fue la presentadora Violeta Bergonzi.

Violeta Bergonzi ha venido llamando la atención después de que se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. Luego de dar diferentes entrevistas, demostró lo segura que está por su triunfo y agradeció por el apoyo recibido en el programa de cocina del Canal RCN.

¿Cuáles son las fotos de Violeta Bergonzi recibiendo diciembre de 2025?

La presentadora de TV suele ser muy activa en sus redes sociales, así que asombró con una sesión de fotos profesionales que se mandó a hacer para recibir diciembre 2025.

Aparte de diferentes fotos que se tomó con su esposo e hijos, Violeta Bergonzi publicó un carrete de instantáneas en las que ella es la única modelo. La mayoría se enamoró por lo producida que se encuentra la imagen.

Entonces, la presentadora lució un largo vestido claro como si fuese una reina de belleza y le llovieron muchos halagos.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi demostró la felicidad que siente en diciembre | Foto del Canal RCN.

Asimismo, en las fotografías, Violeta se encuentra delante de una decoración navideña con cajas de regalo, dos árboles de Navidad y grandes moños.

"Muchos motivos para celebrar", dice la descripción del post que acompañó con un emoji de corazón rojo y otro de llama de fuego.

 

Tras la publicación decembrina de Violeta Bergonzi, como se mencionó, los comentarios y halagos no se hicieron esperar. Por lo tanto, se leen mensajes como: "Demasiado divina", "La MasterChef más guapa", "Apoteósica", "Que fotos tan lindas y hermosas" y más.

¿En qué se va a gastar Violeta Bergonzi el dinero que ganó en MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity 2025. Recibió el galardón de la temporada y 200 millones de pesos colombianos, reveló que ese dinero lo va a invertir en un nuevo proyecto que se trata de una terraza gastronómica.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi ganó el trofeo de MasterChef y dinero | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, la presentadora les respondió a los que le decían que no se merecía el premio. En sus palabras, solo ella sabe el sacrificio y la disciplina que tuvo para convertirse en MasterChef.

