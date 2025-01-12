Manuela QM, novia de Blessd, sorprende con video imitando a Karina García

El nombre de la influenciadora Manuela QM se ha apoderado de las tendencias en el último tiempo luego de confirmarse su relación con Blessd.

¿Por qué Manuela QM, novia de Blessd imitó a Karina García?

Manuela QM ha ganado relevancia gracias a su relación con el reguetonero antioqueño con quien se ha dejado ver bastante cercana y acompañándolo a varios eventos públicos.

La vida amorosa del artista paisa ha estado en el foco mediático en más de una ocasión por lo que su nueva relación no ha pasado por desapercibido.

Precisamente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, sostuvo una relación amorosa con él años atrás, algo que se confirmó durante el paso de la antioqueña por el reality del Canal RCN.

Curiosamente, Manuela QM ha empezado a ser tendencia en las últimas horas luego de hacer un video para redes sociales en donde utilizó un audio de Karina García.

Novia de Blessd hizo video con audio viral de Karina García. (Foto: Rodrigo Varela y Canal RCN)

¿Cuál es el video de Manuela QM haciendo video con audio de Karina García?

Manuela QM sorprendió a todos en redes sociales al compartir un video en el que se dejaba ver utilizando un audio viral de Karina García por estos días.

La influenciadora se dejó ver haciendo la imitación del audio de Karina García en el que reaccionaba cuando le decían que se veía 'económica'.

Manuela decidió recrear este video de la influenciadora en donde recreó a la perfección y de manera jocosa el audio de la exparticipante de La casa de los famosos.

Dizque te ves económica, noo, no me digan eso.

¿Cuál fue la polémica de Karina García y Blessd?

Karina García durante su paso por La casa de los famosos Colombia sacó a la luz varios detalles su aparente relación con Blessd.

La modelo confesó en el reality que había tenido una relación con el reguetonero la cual para ella había sido de gran importancia y le costó superar.

Las declaraciones de Karina García se viralizaron hasta el punto que el cantante paisa se pronunció en sus redes pidiendo que no lo asociaran más con ella.

Por eso, el video de Manuela QM ha generado gran revuelo entre los internautas al ver a la influenciadora utilizando un audio de la expareja de Blessd.