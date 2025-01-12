Salud de Yeison Jiménez preocupa a sus fans tras ser captado en ambulancia, ¿qué le pasó?

El cantante Yeison Jiménez se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que se viralizaran unas imágenes suyas en donde se mostraba siendo atendido por personal médico.

¿Cuáles son las fotos de Yeison Jiménez en una ambulancia que alarmaron a sus seguidores?

Yeison Jiménez se lista como uno de los artistas de música popular más escuchados y seguidos en el país, motivo por el que pocas veces pasa por desapercibido lo que pasa en su vida y más cuando es un tema de salud.

El artista se presentó el pasado 29 de noviembre en El Campín de Bogotá en el evento de RCN "Megaland", en donde hizo vibrar a todos los asistentes con sus canciones y donde aprovechó para anunciar una nueva fecha en el estadio más grande de Bogotá.

Sin embargo, tras su presentación en este evento empezaron a viralizarse unas imágenes del cantante que preocuparon a sus seguidores.

En redes sociales empezaron a viralizarse unas imágenes de Yeison Jiménez en donde se mostraba acostado en una camilla, con su torso descubierto y siendo canalizado por paramédicos.

¿Qué le pasó al cantante Yeison Jiménez?

Al parecer, el cantante según su equipo de prensa sufrió una descompensación luego de una reciente presentación en Bogotá lo cual hizo que lo tuviesen que atender de urgencia.

El cantante al parecer tras bajarse de tarima tuvo que ser revisado por unos síntomas que tenía y allí tuvo que aguardar reposo mientras era estabilizado.

Tras ser revisado por los especialistas médicos, el cantante se recuperó y logró dirigirse a su siguiente presentación en un municipio aledaño de Bogotá.

¿Qué problema de salud tienen Yeison Jiménez?

El cantante Yeison Jiménez ha contado en diferentes entrevistas que le diagnosticaron queratocono.

El artista ha contado que esta afección ha afectado notablemente su visión y lo ha llevado a someterse a tratamientos especializados.

El queratocono es una enfermedad progresiva que afecta la córnea, la capa transparente ubicada en la parte frontal del ojo.

Con el paso del tiempo, esta estructura comienza a adelgazarse y deformarse, adoptando una forma de cono que altera la manera en que la luz entra al ojo.

Como consecuencia, las personas pueden experimentar visión borrosa, distorsionada y una mayor sensibilidad a la luz, síntomas que suelen confundirse al inicio con un simple aumento del astigmatismo.