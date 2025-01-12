Confirmado: ‘Don Ramón’ tendrá serie propia y así será su nueva versión

Tras el exitoso estreno de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, la plataforma HBO Max recientemente confirmó de manera oficial que ya se encuentran preparando una nueva serie que estará inspirada en la historia de vida de ‘Don Ramón’, uno de los personajes del ‘Chavo del 8’.

¿HBO Max confirmó la serie de ‘Don Ramón’?

De acuerdo con lo informado por la plataforma de streaming, será una comedia live-action de una sola cámara, la cual está planteada para realizarse con un tono que combine lo juvenil y lo adulto.

La serie del icónico personaje mexicano no busca mostrar la biografía de Ramón Valdés, sino más bien, consiste en hacer una nueva interpretación a partir de lo que fue ‘Don Ramón’, es decir, el vecino cascarrabias y endeudado de la vecindad.

“Don Ramón fue uno de los personajes más divertidos y singulares de la serie del Chavo del Ocho. Es una gran oportunidad para ofrecer humor y contenido más juvenil, ya que era un personaje muy singular en ese universo en particular”, declaró Mariano César, ejecutivo de HBO Max en Latinoamérica.

¿Cuándo se estrenará la serie de ‘¿Don Ramón’, el recordado personaje del Chavo del 8?

Pese a que HBO anunció oficialmente que la serie es un hecho, aún se desconocen detalles relacionados como el elenco, la trama y la fecha en la que llegarían a las pantallas.

También no es claro si la historia tendrá lugar en la recordada vecindad del Chavo y si contará con la participación de otros personajes de este universo como por ejemplo ‘La Chilindrina’.

Además de confirmar la llegada de la serie de ‘Don Ramón’, la plataforma tiene planeado lanzar un nuevo proyecto que hará parte de Chespiritoverso, la cual se trata de una versión renovada y animada de El Chapulín Colorado que podría estrenarse el próximo año.

Como era de esperarse, la noticia emocionó a miles de fans alrededor del mundo que esperan ansiosos poder disfrutar de esta serie, especialmente de parte de generaciones que crecieron disfrutando de las ocurrencia de ‘Don Ramón’ en la vecindad del chavo.