Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vin Diesel conmueve con un nuevo homenaje a Paul Walker: "Te amaré por siempre"

En un nuevo aniversario de la partida de Paul Walker, Vin Diesel compartió emotivas fotos y un mensaje que recordó la profunda amistad que los unió.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Vin Diesel volvió a conmover al mundo con un homenaje lleno de nostalgia para Paul Walker.
Vin Diesel volvió a conmover al mundo con un homenaje lleno de nostalgia para Paul Walker. Foto AFP/KEVIN WINTER

Han pasado más de diez años desde el fallecimiento de Paul Walker, pero su ausencia sigue siendo profundamente sentida por quienes compartieron con él dentro y fuera de los sets de grabación, como es el caso de Vin Diesel, que cada año dedica un espacio de sus redes sociales para mantener viva la memoria de su gran amigo.

Artículos relacionados

¿Cómo recordó Vin Diesel a Paul Walker en un nuevo aniversario de su partida?

En esta ocasión, el actor volvió a conmover a millones de seguidores al publicar una fotografía en la que ambos aparecen sentados sobre unas escaleras, en uno de esos momentos que solían vivir durante el rodaje de la saga de Rápidos y Furiosos.

 

Esta publicación se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para los fanáticos de la franquicia, quienes también guardan un cariño especial por Walker y que cada año se suman a las muestras de afecto y recuerdos compartidos.

Artículos relacionados

¿Por qué el vínculo entre Vin Diesel y Paul Waker trascendió más allá de la pantalla?

La amistad entre Vin Diesel y Paul Walker nació en los primeros años de grabación de la saga de acción y velocidad que se terminó convirtiendo en un fenómeno mundial, y lo que comenzó como una relación laboral se transformó en una amistad real, aventuras en el set y una conexión personal que ambos reconocían abiertamente.

Vin Diesel compartió una foto inédita junto a Paul Walker en un nuevo aniversario de su partida.
Vin Diesel compartió una foto inédita junto a Paul Walker en un nuevo aniversario de su partida. Foto | Kevin Winter.

El homenaje de este año incluyó una segunda publicación donde Vin Diesel compartió otra imagen, esta vez capturada durante las grabaciones de la franquicia.

Artículos relacionados

¿Cómo sigue presente el recuerdo de Paul Walker en la vida de Vin Diesel?

En ese mensaje, el actor habló sobre las señales que la vida le envía y la sensación de que Walker continúa acompañándolo desde otro plano, para él, la hermandad que construyeron no desapareció, sino que se transformó en un lazo eterno que sigue guiándolo.

Vin Diesel volvió a conmover al mundo con un homenaje lleno de nostalgia para Paul Walker.
Vin Diesel volvió a conmover al mundo con un homenaje lleno de nostalgia para Paul Walker. Foto AFP/KEVIN WINTER

Desde el cierre que marcó la despedida oficial del personaje Brian O’Conner, la memoria de Walker se volvió en un ícono en el universo de Rápidos y Furiosos, con una frase que marcó aquel momento final y que sigue siendo un recordatorio del vínculo que unió a ambos actores y que continúa emocionando a los fans de la serie.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria impacta al revelar la prueba inédita de su demanda contra Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

Aida Victoria impacta al exponer prueba inédita de su demanda contra su ex Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano expuso prueba inédita de la demanda en contra de su expareja Juan David Tejada: la razón impacta.

Aida Victoria Merlano lanzó un consejo que impactó a miles de madres solteras Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras: "demande por alimento al padre irresponsable"

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones con padres irresponsables.

Judi Dench revela cómo la degeneración macular afecta su vida Talento internacional

Reconocida actriz revela su lucha con la degeneración macular: “No puedo ver ni reconocer a nadie”

La legendaria actriz contó en una reveladora entrevista que quedó completamente ciega y reveló cómo continúa trabajando.

Lo más superlike

Eloísa llegó al mundo rodeada de un “escuadrón” de tías famosas como Shakira, Anitta y Greeicy. Lele Pons

Lele Pons revela cuáles son las "tías más famosas" de su bebé

La hija de Lele Pons y Guaynaa, Eloísa, está rodeada de amor por parte de grandes celebridades, quienes se han convertido en sus “tías más famosas”.

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”