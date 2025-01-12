Vin Diesel conmueve con un nuevo homenaje a Paul Walker: "Te amaré por siempre"

Han pasado más de diez años desde el fallecimiento de Paul Walker, pero su ausencia sigue siendo profundamente sentida por quienes compartieron con él dentro y fuera de los sets de grabación, como es el caso de Vin Diesel, que cada año dedica un espacio de sus redes sociales para mantener viva la memoria de su gran amigo.

¿Cómo recordó Vin Diesel a Paul Walker en un nuevo aniversario de su partida?

En esta ocasión, el actor volvió a conmover a millones de seguidores al publicar una fotografía en la que ambos aparecen sentados sobre unas escaleras, en uno de esos momentos que solían vivir durante el rodaje de la saga de Rápidos y Furiosos.

Esta publicación se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para los fanáticos de la franquicia, quienes también guardan un cariño especial por Walker y que cada año se suman a las muestras de afecto y recuerdos compartidos.

¿Por qué el vínculo entre Vin Diesel y Paul Waker trascendió más allá de la pantalla?

La amistad entre Vin Diesel y Paul Walker nació en los primeros años de grabación de la saga de acción y velocidad que se terminó convirtiendo en un fenómeno mundial, y lo que comenzó como una relación laboral se transformó en una amistad real, aventuras en el set y una conexión personal que ambos reconocían abiertamente.

Vin Diesel compartió una foto inédita junto a Paul Walker en un nuevo aniversario de su partida. Foto | Kevin Winter.

El homenaje de este año incluyó una segunda publicación donde Vin Diesel compartió otra imagen, esta vez capturada durante las grabaciones de la franquicia.

¿Cómo sigue presente el recuerdo de Paul Walker en la vida de Vin Diesel?

En ese mensaje, el actor habló sobre las señales que la vida le envía y la sensación de que Walker continúa acompañándolo desde otro plano, para él, la hermandad que construyeron no desapareció, sino que se transformó en un lazo eterno que sigue guiándolo.

Vin Diesel volvió a conmover al mundo con un homenaje lleno de nostalgia para Paul Walker. Foto AFP/KEVIN WINTER

Desde el cierre que marcó la despedida oficial del personaje Brian O’Conner, la memoria de Walker se volvió en un ícono en el universo de Rápidos y Furiosos, con una frase que marcó aquel momento final y que sigue siendo un recordatorio del vínculo que unió a ambos actores y que continúa emocionando a los fans de la serie.