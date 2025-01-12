Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida actriz revela su lucha con la degeneración macular: “No puedo ver ni reconocer a nadie”

La legendaria actriz contó en una reveladora entrevista que quedó completamente ciega y reveló cómo continúa trabajando.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Judi Dench revela cómo la degeneración macular afecta su vida
La legendaria actriz compartió detalles de su lucha contra la degeneración macular. (Foto: Freepik)

La reconocida actriz británica Judi Dench sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su deterioro visual debido a la degeneración macular asociada a la edad.

Artículos relacionados

¿Cómo afecta la degeneración macular a la actriz de Hollywood Judi Dench?

En una reciente entrevista para ITV junto a su colega Ian McKellen, Dench confesó que a sus 90 años ya no puede reconocer a nadie y que la enfermedad limita gravemente su vida cotidiana.

La actriz explicó que su enfermedad afecta su visión central, impidiéndole leer, ver televisión o incluso salir sola de su casa.

Artículos relacionados

“Siempre tiene que haber alguien conmigo. No puedo ver y podría chocar con algo o caer”, dijo.

Dench reconoció que la ansiedad la acompaña antes de cualquier evento público y que depende de su entorno cercano para realizar actividades que antes hacía de forma independiente.

Ian McKellen bromeó sobre la situación, a lo que Dench respondió con humor: “¡A veces!”, reconociendo las dificultades con una sonrisa.

Judi Dench revela cómo la degeneración macular afecta su vida
La legendaria actriz compartió detalles de su lucha contra la degeneración macular. (Foto: AFP)

En entrevistas recientes, la actriz había detallado cómo adapta su trabajo para continuar en la actuación.

Ya no puede memorizar guiones visualmente, por lo que alguien le lee los textos repetidamente para que pueda aprenderlos. “No puedo leer guiones, así que alguien viene y me los lee como si me contara una historia. Me gusta porque imagino la historia en mi mente”, relató.

Esta adaptación le permite seguir activa en proyectos cinematográficos y teatrales, aunque con modificaciones en su rutina profesional.

 

¿Qué cambios ha tenido en su vida diaria Judi Dench por la DMAE?

Dench también compartió que la pérdida de visión central ha afectado su interacción con otras personas y su movilidad.

Artículos relacionados

La recordada actriz por interpretar a 'M' en toda la saga de James Bond ya había hablado de la enfermedad el año pasado, no obstante, en esa ocasión reveló que esto no le impedía continuar con su carrera actoral.

Además, Judi Dench ha trabajado en visibilizar la DMAE. En 2024 fue nombrada benefactora del Yorkshire Macular Degeneration Fund, organización que promueve la investigación y tratamiento de la enfermedad.

La actriz ha usado su imagen para concienciar sobre la importancia de un diagnóstico temprano y el apoyo a quienes padecen esta condición, que solo en el Reino Unido afecta a más de 700.000 personas.

Judi Dench revela cómo la degeneración macular afecta su vida
La legendaria actriz compartió detalles de su lucha contra la degeneración macular. (Foto: AFP)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria impacta al revelar la prueba inédita de su demanda contra Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

Aida Victoria impacta al exponer prueba inédita de su demanda contra su ex Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano expuso prueba inédita de la demanda en contra de su expareja Juan David Tejada: la razón impacta.

Aida Victoria Merlano lanzó un consejo que impactó a miles de madres solteras Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras: "demande por alimento al padre irresponsable"

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones con padres irresponsables.

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo Talento nacional

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo

Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio acerca de las razones por las que no se casó tras estar comprometida.

Lo más superlike

Eloísa llegó al mundo rodeada de un “escuadrón” de tías famosas como Shakira, Anitta y Greeicy. Lele Pons

Lele Pons revela cuáles son las "tías más famosas" de su bebé

La hija de Lele Pons y Guaynaa, Eloísa, está rodeada de amor por parte de grandes celebridades, quienes se han convertido en sus “tías más famosas”.

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”