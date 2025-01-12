Reconocida actriz revela su lucha con la degeneración macular: “No puedo ver ni reconocer a nadie”

La reconocida actriz británica Judi Dench sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su deterioro visual debido a la degeneración macular asociada a la edad.

¿Cómo afecta la degeneración macular a la actriz de Hollywood Judi Dench?

En una reciente entrevista para ITV junto a su colega Ian McKellen, Dench confesó que a sus 90 años ya no puede reconocer a nadie y que la enfermedad limita gravemente su vida cotidiana.

La actriz explicó que su enfermedad afecta su visión central, impidiéndole leer, ver televisión o incluso salir sola de su casa.

“Siempre tiene que haber alguien conmigo. No puedo ver y podría chocar con algo o caer”, dijo.

Dench reconoció que la ansiedad la acompaña antes de cualquier evento público y que depende de su entorno cercano para realizar actividades que antes hacía de forma independiente.

Ian McKellen bromeó sobre la situación, a lo que Dench respondió con humor: “¡A veces!”, reconociendo las dificultades con una sonrisa.

La legendaria actriz compartió detalles de su lucha contra la degeneración macular. (Foto: AFP)

En entrevistas recientes, la actriz había detallado cómo adapta su trabajo para continuar en la actuación.

Ya no puede memorizar guiones visualmente, por lo que alguien le lee los textos repetidamente para que pueda aprenderlos. “No puedo leer guiones, así que alguien viene y me los lee como si me contara una historia. Me gusta porque imagino la historia en mi mente”, relató.

Esta adaptación le permite seguir activa en proyectos cinematográficos y teatrales, aunque con modificaciones en su rutina profesional.

¿Qué cambios ha tenido en su vida diaria Judi Dench por la DMAE?

Dench también compartió que la pérdida de visión central ha afectado su interacción con otras personas y su movilidad.

La recordada actriz por interpretar a 'M' en toda la saga de James Bond ya había hablado de la enfermedad el año pasado, no obstante, en esa ocasión reveló que esto no le impedía continuar con su carrera actoral.

Además, Judi Dench ha trabajado en visibilizar la DMAE. En 2024 fue nombrada benefactora del Yorkshire Macular Degeneration Fund, organización que promueve la investigación y tratamiento de la enfermedad.

La actriz ha usado su imagen para concienciar sobre la importancia de un diagnóstico temprano y el apoyo a quienes padecen esta condición, que solo en el Reino Unido afecta a más de 700.000 personas.