Lele Pons revela cuáles son las "tías más famosas" de su bebé

La hija de Lele Pons y Guaynaa, Eloísa, está rodeada de amor por parte de grandes celebridades, quienes se han convertido en sus “tías más famosas”.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Eloísa llegó al mundo rodeada de un “escuadrón” de tías famosas como Shakira, Anitta y Greeicy.
Eloísa llegó al mundo rodeada de un “escuadrón” de tías famosas como Shakira, Anitta y Greeicy. Foto AFP/Theo Wargo

Desde que Lele Pons y Guaynaa recibieron a su hija Eloísa, se ha convertido en el centro de un círculo afectivo que no solo incluye a su familia, sino también a varias figuras del mundo del entretenimiento que han asumido el rol de “tías” con mucho entusiasmo.

¿Quiénes son las celebridades que rodean a la hija de Lele Pons con tanto cariño?

Lele publicó un álbum de fotografías que dejó ver lo rodeada de amor que está la bebé y lo importante que ha sido para la artista compartir estos momentos con quienes considera su familia elegida.

 

¿Cómo reaccionaron las demás “tías” famosas al conocer a la pequeña?

El carrusel inició con un encuentro muy especial con Shakira, quien ya había conocido a la bebé semanas atrás durante una visita privada, aparece en dos fotos cargando a Eloísa.

En el mismo álbum, Lele incluyó una fotografía en la que posa junto a Anitta, otra de las celebridades cercanas a la familia sentadas en un sofá.

Shakira, Anitta, Tini y más: así posaron las tías famosas junto a la pequeña Eloísa.
Shakira, Anitta, Tini y más: así posaron las tías famosas junto a la pequeña Eloísa. / (Fotos de AFP)

Otra de las fotos que causó sensación fue la grupal en un espejo, con varias de las amigas más cercanas, entre ellas, Greeicy, Tini Stoessel, Eliane Gallero y Lola índigo.

¿Qué otros momentos reveló Lele Pons en su publicación?

El álbum incluyó el recuerdo del día en que algunas personas famosas conocieron a Eloísa en la habitación del hospital tras el parto, como una en la que Lele Pons aparece recostada mientras observa cómo la esposa de Chayanne sostiene con cuidado a la recién nacida.

Lele Pons con su hija
Lele incluyó imágenes del hospital y una foto de Halloween donde posó con su hija disfrazada. /AFP: GIORGIO VIERA

Para finalizar, Lele Pons compartió una foto de Halloween en la que ella y su hija posaron disfrazadas de Blancanieves y una pequeña manzana y contó nuevamente que ha buscado consejos maternales en Shakira, a quien admira profundamente no solo por su carrera, sino por la relación cercana que mantiene con sus hijos.

