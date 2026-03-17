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Eidevin descubre lo que dijo Mariana de él en el cine de La casa de los famosos y así reaccionó

Luego del primer cine en La casa de los famosos, Eidevin reaccionó tras ver lo que decía Mariana de él.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eidevin queda en shock tras el cine en La casa de los famosos Colombia
Eidevin reacciona sin filtros tras ver el cine en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Tras el primer cine en La casa de los famosos Colombia, varios participantes comenzaron a replantear su forma de ver el juego y las relaciones dentro de la casa.

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Lo que permitió que salieran a la luz conversaciones y momentos que no todos conocían, lo que generó nuevas lecturas sobre lo que ha ocurrido en la convivencia.

Uno de los temas que llamó la atención fue el vínculo que se venía formando entre Mariana Zapara y Eidevin.

¿Qué se reveló sobre Mariana y Eidevin en el cine de La casa de los famosos Colombia?

Durante los últimos días, Eidevin había mostrado interés en acercarse a Mariana con distintos detalles dentro de la casa.

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Sin embargo, también se habían visto momentos de cercanía entre él y Karola, lo que hacía que la situación no fuera del todo clara, que por supuesto, estas escenas hicieron parte del contenido proyectado durante este cine.

Pero también, se mostró una conversación entre Mariana y Beba, en la que Mariana expresó que Eidevin no le gustaba del todo en ese momento.

Este fragmento fue visto por todos durante el primer cine, lo que generó una reacción en Eidevin tras conocer esa postura.

Eidevin queda en shock tras el cine en La casa de los famosos Colombia
Eidevin reacciona sin filtros tras ver el cine en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Además, el cine también incluyó imágenes en las que se evidenciaban momentos de cercanía entre Eidevin y Karola, en donde supuestamente él no la cogía.

Cabe recordar que, en medio de los congelados, también se habían dado comentarios relacionados con este tema.

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Por un lado, un familiar de Eidevin había hecho referencia al tema, pero apoyando a Karola. Mientras que en otra visita del papá de Mariana diciéndole que se veía más bonita soltera y ahora en el último congelado, la mamá de Karola le dijo a Mariana que se veía mejor con Eidevin.

¿Cómo reaccionaron Eidevin y Mariana tras ver las imágenes del cine de La casa de los famosos?

Luego del cine, Eidevin habló del tema en el cuarto del líder, donde se refirió a lo que había visto y expresó que se volvería una ‘porquería’, haciendo referencia a no creer más en el amor.

Eidevin queda en shock tras el cine en La casa de los famosos Colombia
Eidevin reacciona sin filtros tras ver el cine en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Mariana también abordó el tema en una conversación con Valentino, Alejandro y Alexa. Allí explicó el contexto de sus palabras, señalando que en ese momento no sentía lo mismo, pero que su postura podía cambiar con el tiempo.

Mariana también mencionó que no quería que su participación en la casa de los famosos fuera vista únicamente desde un posible vínculo sentimental, sino por su forma de ser dentro del juego.

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