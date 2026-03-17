Participantes enfrentaron curiosas pruebas para definir el presupuesto en La casa, ¿lo lograron?

Es martes de prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia, y los participantes lo saben. Durante la gala de la noche del 17 de marzo, los famosos conocieron cuántos puntos lograron acumular para realizar el mercado de la semana, luego de enfrentarse a una dinámica que estuvo marcada por diferentes retos.

¿Cómo fue la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?

En esta ocasión, la prueba tuvo una dinámica distinta, ya que los famoosos debieron cumplir varias actividades bajo la supervisión del líder tirano y su aliado, Andrés Altafulla.

Mientras algunos participantes ejecutaban las tareas, Altafulla y Eidevin estaban en medio de un spa.

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La prueba de esta semana incluyó una serie de retos que los participantes debían cumplir para sumar puntos al presupuesto grupal.

Entre ellos, Campanita y Tebi tuvieron que lavar zapatos, mientras Valentino y Juanda Caribe debían buscar objetos dentro de tierra mojada.

La casa de los famosos: retos inusuales marcaron la prueba de presupuesto. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Juancho y Manuela enfrentaron una prueba en la que debían retirar tornillos cubiertos de grasa. En este reto lograron completar la tarea y obtuvieron la totalidad de los puntos asignados, que correspondían a cien.

En otro momento de la prueba, Yuli y Mariana tuvieron que contar una serie de luces, mientras Alejandro y Palau intentaron enhebrar hilos con una aguja, actividad que no lograron completar dentro del tiempo establecido.

¿Quiénes fueron los encargados de recoger el mercado en La casa de los famosos Colombia?

También se incluyó un reto en el que algunos participantes debían desgranar arvejas y limpiar diferentes elementos, sumando puntos para el presupuesto de la comida.

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En otra de las actividades, Valentino y Juanda debían encontrar botones en el lodo, pero no lograron completar el objetivo, por lo que no sumaron puntos en esa ronda.

La casa de los famosos: retos inusuales marcaron la prueba de presupuesto. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, en la gala Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer los puntajes finales y los encargados en esta ocasión de recoger el mercado serían el líder tirano, es decir, Eidevin y Altafulla.

Ellos dos serán los encargados de conocer el contenido, además del sobre que tiene algún poder que el líder podrá usar u otorgar a algunos de sus compañeros.