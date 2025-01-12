Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras: "demande por alimento al padre irresponsable"

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones con padres irresponsables.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria Merlano lanzó un consejo que impactó a miles de madres solteras
El mensaje de Aida Victoria Merlano que invitó a actuar frente a un padre irresponsable. (Foto Canal RCN).

Aida Victoria Merlano llamó la atención en redes sociales al aconsejar a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones que surgen con padres irresponsables, esto al parecer a raíz de su experiencia personal con su expareja, Juan David Tejada ‘El agropecuario’.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el consejo que Aida Victoria Merlano le dio a las madres solteras?

En la tarde de este lunes 1 de diciembre, Aida Victoria Merlano sorprendió con un extenso video en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores. Allí habló de diversas situaciones originadas por las acciones de padres irresponsables y compartió consejos sobre cómo las madres solteras pueden afrontarlas.

Aida Victoria Merlano le responde a Juan David Sepúlveda
Tras la indirecta que Juan David Tejada publicó junto a su hijo, Aida Victoria Merlano respondió con fuerza. (Foto del Canal RCN)

Según explicó, el deseo de darle un hogar perfecto a los hijos no debe ser motivo para permanecer en una relación que no aporta nada para que esto sea posible. Por eso invitó a hacer frente a la realidad y proteger tanto el bienestar de los menores como el de la madre.

Artículos relacionados

Por tal razón planteó una serie de escenarios, que ella ya habría experimentado, para aconsejar a las mujeres a no permitir ser amedrentadas por el padre de sus hijos y tomar la decisión correcta.

¿En qué situaciones es correcto actuar en contra de un padre irresponsable? Esto dijo Aida.

Entre estas situaciones, Aida mencionó que una opción es terminar la relación para criar a los hijos lejos de un hogar que no está funcionando de la manera correcta, y posteriormente demandar al padre de los menores en caso de que decida no cumplir con sus responsabilidades, incluso si la madre cuenta con los medios para responder por los niños completamente sola.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano demostró lo bien que se la pasa sola y con su hijo Emiliano | Foto del Canal RCN y Freepik.

Así mismo, aconsejó guardar todas las pruebas necesarias para comprobar lo que se afirma. Como ejemplo, recordó cuando Juan David Tejada dijo públicamente que ella le había impedido ver a su hijo, algo que no era cierto y que logró desmentir con una conversación que decidió grabar.

Artículos relacionados

Aida Victoria también mencionó que, en caso de sufrir v1ol3nc1a, lo correcto es denunciar ante las autoridades competentes, además de dejar de sentirse culpable por no haber elegido bien al padre de su hijo.

“Si esa gente está tan tranquila por la vida siendo una chanda, ¿yo por qué me voy a tener que sentir mal si al final del día mi pecado fue creer que el amor era posible con la persona incorrecta?”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Judi Dench revela cómo la degeneración macular afecta su vida Talento internacional

Reconocida actriz revela su lucha con la degeneración macular: “No puedo ver ni reconocer a nadie”

La legendaria actriz contó en una reveladora entrevista que quedó completamente ciega y reveló cómo continúa trabajando.

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo Talento nacional

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo

Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio acerca de las razones por las que no se casó tras estar comprometida.

¿Por qué Valentina Ferrer no apareció en el concierto de J Balvin en Medellín? Valentina Ferrer

Esta es la razón por la que Valentina Ferrer no estuvo presente en el concierto de J Balvin en Medellín

Valentina Ferrer brilló por su ausencia en el concierto de J Balvin en Medellín y por fin se conoce el motivo.

Lo más superlike

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

El color negro tiene distintas interpretaciones psicológicas que se asocian a las personas que lo prefieren.

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora. Karol G

'La Premiere' de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”