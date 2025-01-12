Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras: "demande por alimento al padre irresponsable"
Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones con padres irresponsables.
Aida Victoria Merlano llamó la atención en redes sociales al aconsejar a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones que surgen con padres irresponsables, esto al parecer a raíz de su experiencia personal con su expareja, Juan David Tejada ‘El agropecuario’.
¿Cuál fue el consejo que Aida Victoria Merlano le dio a las madres solteras?
En la tarde de este lunes 1 de diciembre, Aida Victoria Merlano sorprendió con un extenso video en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores. Allí habló de diversas situaciones originadas por las acciones de padres irresponsables y compartió consejos sobre cómo las madres solteras pueden afrontarlas.
Según explicó, el deseo de darle un hogar perfecto a los hijos no debe ser motivo para permanecer en una relación que no aporta nada para que esto sea posible. Por eso invitó a hacer frente a la realidad y proteger tanto el bienestar de los menores como el de la madre.
Por tal razón planteó una serie de escenarios, que ella ya habría experimentado, para aconsejar a las mujeres a no permitir ser amedrentadas por el padre de sus hijos y tomar la decisión correcta.
¿En qué situaciones es correcto actuar en contra de un padre irresponsable? Esto dijo Aida.
Entre estas situaciones, Aida mencionó que una opción es terminar la relación para criar a los hijos lejos de un hogar que no está funcionando de la manera correcta, y posteriormente demandar al padre de los menores en caso de que decida no cumplir con sus responsabilidades, incluso si la madre cuenta con los medios para responder por los niños completamente sola.
Así mismo, aconsejó guardar todas las pruebas necesarias para comprobar lo que se afirma. Como ejemplo, recordó cuando Juan David Tejada dijo públicamente que ella le había impedido ver a su hijo, algo que no era cierto y que logró desmentir con una conversación que decidió grabar.
Aida Victoria también mencionó que, en caso de sufrir v1ol3nc1a, lo correcto es denunciar ante las autoridades competentes, además de dejar de sentirse culpable por no haber elegido bien al padre de su hijo.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Si esa gente está tan tranquila por la vida siendo una chanda, ¿yo por qué me voy a tener que sentir mal si al final del día mi pecado fue creer que el amor era posible con la persona incorrecta?”