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Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex revela detalles de su relación: ¿continúan juntos?

El prometido de Alexa Torrex, reveló qué ha pasado con su relación tras el "shippeo" con Tebi Bernal en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex revela detalles de su relación
Jhorman Toloza y Alexa Torrex continúan juntos / (Foto del Canal RCN)

El prometido de Alexa Torrex, se ha posicionado en el centro de la conversación digital por el “shippeo” de su pareja con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. Jhorman Toloza llamó la atención al revelar nuevos detalles sobre su relación.

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¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, ha logrado captar la atención de los televidentes. En redes destacan que, lo que comenzó como una amistad cercana, ha escalado a un vínculo romántico.

El pasado lunes 16 de marzo de 2026, la tensión aumentó cuando Alexa y Tebi se dieron su primer beso. El momento ocurrió durante una dinámica impulsada por Altafulla (ganador de la segunda temporada), quien ingresó a la casa para influir en la convivencia.

¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?
Alexa Torrex y Tebi Bernal protagonizan "shippeo" en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Este momento que ha generado una fuerte polémica, principalmente porque ambos tienen pareja estable fuera del reality.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre su relación con Jhorman Toloza?

La creadora de contenido volvió a dar de qué hablar tras explicar cómo funciona su relación. Alexa reveló que, antes de ingresar al reality, ella y Jhorman Toloza habían establecido ciertos acuerdos.

¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre su relación con Jhorman Toloza?
Alexa Torrex revela los acuerdos que estableció con Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

Luego de que algunos compañeros insinuaran que el “shippeo” hacía parte de una estrategia previamente acordada con su prometido, Alexa reaccionó con molestia y desmintió estas versiones.

Torrex aclaró que, antes de entrar al programa, ambos hablaron sobre distintos escenarios, incluida la posibilidad de que ella pudiera sentir algo por alguien dentro de la casa. Sin embargo, dejó claro que existían límites, entre ellos, que no podría serle infiel.

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¿Qué ha dicho Jhorman Toloza sobre el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi?

Tras el beso entre Tebi y Alexa, los fans destacan que Jhorman ha estado muy activo en redes sociales, dejando clara su postura frente a lo ocurrido.

Inicialmente, compartió un video en el que confesó sentirse confundido, pues aseguró que no sabe si Alexa realmente siente algo por su compañero. Además, no ocultó su decepción frente a la forma en la que ella estaría manejando su participación en el reality.

Sus declaraciones generaron aún más dudas entre los internautas, quienes comenzaron a preguntarse si la relación continuaba. Ante esto, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Jhorman aclaró que sí, que siguen juntos.

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