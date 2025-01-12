Carla Giraldo sorprendió y emocionó al mostrar nuevos detalles de La casa de los famosos Colombia 3

Carla Giraldo causó sensación en redes sociales tras mostrar detalles de lo que se viene en la esperada temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Qué sorpresas traerá Carla Giraldo junto a Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia 3?

A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus millones de seguidores un corto video de lo que fue una sesión de fotografías para el exitoso reality de convivencia junto a su amigo y compañero de set, Marcelo Cezán.

La actriz y presentadora, quien no suele compartir tantas cosas en sus redes sociales, sorprendió a sus seguidores al mostrar una emotiva sesión en la que ella luce una blusa y un pantalón negros ceñido al cuerpo, mientras que Marcelo se mostró un poco más relajado con una chaqueta y un jean negro.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

Sin duda, se notó la complicidad entre ambos, lo que dejó impactados y emocionados a los seguidores sobre lo que se viene en la próxima temporada.

Desde octubre se abrieron las votaciones para la tercera temporada, en la que La casa más famosa de Colombia ya tiene varios habitantes, y cada semana se conoce un nuevo integrante.

Por supuesto, los presentadores se están preparando para vivir un nuevo reto, en el que muchos televidentes esperan con ansias esta nueva entrega del reality, que promete emoción y sorpresas para todos sus seguidores.

Carla Giraldo impacta con sesión de fotos para La casa de los famosos 3. (Foto: Canal RCN)

¿Carla Giraldo cautiva con fotográficas de La casa de los famosos Colombia 3?

Desde octubre se han conocido varios detalles de lo que será la tercera temporada, después de haber tenido dos ediciones exitosas en las que la conversación no solo se quedó en la pantalla chica, sino que se volvió un tema recurrente en diferentes plataformas digitales.

Carla Giraldo ha compartido varios de estos momentos en sus redes sociales, en los que, sin duda, ha cautivado con su autenticidad.

En ellos no solo brilla como presentadora, sino que, desde que comenzó el reality su nombre no ha parado de ser tendencia en redes sociales por su espontaneidad al decir las cosas.

Lo cierto es que los dos presentadores están listos para la tercera temporada, que ya tiene a más de uno emocionado por lo que ocurrirá.