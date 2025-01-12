Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carla Giraldo sorprendió y emocionó al mostrar nuevos detalles de La casa de los famosos Colombia 3

Carla Giraldo emocionó a sus seguidores al mostrar la sesión de fotos que hizo para La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Fotos de Carla Giraldo para La casa de los famosos Colombia 3
Carla Giraldo impacta con sesión de fotos para La casa de los famosos 3. (Foto: Canal RCN)

Carla Giraldo causó sensación en redes sociales tras mostrar detalles de lo que se viene en la esperada temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados

¿Qué sorpresas traerá Carla Giraldo junto a Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia 3?

A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus millones de seguidores un corto video de lo que fue una sesión de fotografías para el exitoso reality de convivencia junto a su amigo y compañero de set, Marcelo Cezán.

La actriz y presentadora, quien no suele compartir tantas cosas en sus redes sociales, sorprendió a sus seguidores al mostrar una emotiva sesión en la que ella luce una blusa y un pantalón negros ceñido al cuerpo, mientras que Marcelo se mostró un poco más relajado con una chaqueta y un jean negro.

Artículos relacionados

Sin duda, se notó la complicidad entre ambos, lo que dejó impactados y emocionados a los seguidores sobre lo que se viene en la próxima temporada.

Desde octubre se abrieron las votaciones para la tercera temporada, en la que La casa más famosa de Colombia ya tiene varios habitantes, y cada semana se conoce un nuevo integrante.

Por supuesto, los presentadores se están preparando para vivir un nuevo reto, en el que muchos televidentes esperan con ansias esta nueva entrega del reality, que promete emoción y sorpresas para todos sus seguidores.

Fotos de Carla Giraldo para La casa de los famosos Colombia 3
Carla Giraldo impacta con sesión de fotos para La casa de los famosos 3. (Foto: Canal RCN)

¿Carla Giraldo cautiva con fotográficas de La casa de los famosos Colombia 3?

Desde octubre se han conocido varios detalles de lo que será la tercera temporada, después de haber tenido dos ediciones exitosas en las que la conversación no solo se quedó en la pantalla chica, sino que se volvió un tema recurrente en diferentes plataformas digitales.

Artículos relacionados

Carla Giraldo ha compartido varios de estos momentos en sus redes sociales, en los que, sin duda, ha cautivado con su autenticidad.

En ellos no solo brilla como presentadora, sino que, desde que comenzó el reality su nombre no ha parado de ser tendencia en redes sociales por su espontaneidad al decir las cosas.

Lo cierto es que los dos presentadores están listos para la tercera temporada, que ya tiene a más de uno emocionado por lo que ocurrirá.

Fotos de Carla Giraldo para La casa de los famosos Colombia 3
Carla Giraldo impacta con sesión de fotos para La casa de los famosos 3. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video de Altafulla se muestra triste y le recuerdan a Karina García Altafulla

Altafulla preocupa a sus seguidores tras mostrarse triste y le piden luchar por Karina García

El video de Altafulla generó preocupación y una ola de mensajes de apoyo para que vuelva a buscar a Karina García.

Juan David Tejada rompe el silencio tras video de Aida: “He derrochado mucha plata” Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada reapareció en redes tras reciente video de Aida: “he derrochado mucha plata”

Juan David Tejada compartió un curioso video tras las recientes declaraciones de Aida Victoria sobre los padres irresponsables.

Sara Corrales conmueve al mostrar su pancita de embarazo en un emotivo video Sara Corrales

Sara Corrales presumió su avanzada pancita de embarazo con emotivo video: “Un alma nos eligió”

Sara Corrales compartió un emotivo video en el que mostró su avanzada pancita de embarazo.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna mostraron cómo decoraron su árbol junto a Índigo y Amaranto. Evaluna Montaner

Así luce la navidad de Camilo y Evaluna: "Con natilla y buñuelo"

Camilo y Evaluna compartieron cómo empezaron diciembre decorando el árbol en familia, junto a Índigo y Amaranto.

Ibrahim Salem habló sobre la dura advertencia que recibió La casa de los famosos

Ibrahim Salem revela detalles sobre la advertencia que cambió su vida para siempre

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”