Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera lanza indirecta que sacude a Beéle y su exesposa: “Decido ser mejor que tú”

Isabella Ladera generó revuelo con una indirecta que muchos interpretaron que era para Beéle y a su exesposa Cara.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La frase de Isabella Ladera que muchos tomaron como una clara indirecta
Isabella Ladera lanza fuerte indirecta en redes: “Decido ser mejor y callarme la jeta”. (Foto: AFP)

Isabella Ladera se ha apoderado nuevamente de las tendencias en redes sociales tras compartir un contundente mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta para su ex, Beéle, y la expareja del cantante barranquillero.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Isabella Ladera que generó revuelo tras su mensaje en redes?

La modelo venezolana sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un contundente mensaje en las historias de su cuenta personal de Instagram, en donde dejó clara su postura sobre el autocontrol y el respeto.

En una reciente historia de Instagram, la modelo e influencer compartió un mensaje que comienza con:

Artículos relacionados

“Yo también puedo ponerme de tú a tú y también puedo destrozarte el autoestima en 2 segundos frente a 6 millones de personas”.

Sin embargo, dejó claro que no hablará de más al agregar: “pero decido ser mejor que tú y callarme la jeta si no tengo nada bueno que decir”, fueron las palabras de la modelo venezolana.

Aunque no es claro para quién va dirigido el mensaje, no obstante, muchos internautas expresaron su postura e interpretaron que se trataría de una pulla a su ex, Beéle, y a la expareja del cantante barranquillero, Camila Rodríguez más conocida como Cara.

La frase de Isabella Ladera que muchos tomaron como una clara indirecta
Isabella Ladera lanza fuerte indirecta en redes: “Decido ser mejor y callarme la jeta”. (Foto: AFP)

¿Por qué el mensaje de Isabella Ladera sería para Beéle y Cara?

Recientemente, el cantante barranquillero Beéle ha ofrecido una serie de conciertos en Bogotá; sin embargo, en uno de ellos sorprendió que se viera a Camila Rodríguez entre el público disfrutando del show.

Artículos relacionados

Por supuesto, este hecho generó revuelo entre los internautas, pues, como se sabe, Cara y Beéle terminaron su relación en medio de un escándalo por supuesta infidelidad entre el barranquillero e Isabella Ladera, motivo por el cual se separaron.

Posteriormente, Isabella y Beéle confirmaron su relación; sin embargo, tras algunos meses, también terminaron en medio de problemas legales.

La frase de Isabella Ladera que muchos tomaron como una clara indirecta
Isabella Ladera lanza fuerte indirecta en redes: “Decido ser mejor y callarme la jeta”. (Foto: AFP)

No obstante, Cara, luego de ser cuestionada por asistir al concierto, aclaró que Beéle es el padre de sus hijos y que actualmente mantienen una relación cordial en pro de beneficio de los niños.

Según algunos internautas, este hecho habría generado la reacción de la modelo, quien ahora lanzó esta pulla en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano lanzó un consejo que impactó a miles de madres solteras Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras: "demande por alimento al padre irresponsable"

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones con padres irresponsables.

Judi Dench revela cómo la degeneración macular afecta su vida Talento internacional

Reconocida actriz revela su lucha con la degeneración macular: “No puedo ver ni reconocer a nadie”

La legendaria actriz contó en una reveladora entrevista que quedó completamente ciega y reveló cómo continúa trabajando.

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo Talento nacional

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo

Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio acerca de las razones por las que no se casó tras estar comprometida.

Lo más superlike

Eloísa llegó al mundo rodeada de un “escuadrón” de tías famosas como Shakira, Anitta y Greeicy. Lele Pons

Lele Pons revela cuáles son las "tías más famosas" de su bebé

La hija de Lele Pons y Guaynaa, Eloísa, está rodeada de amor por parte de grandes celebridades, quienes se han convertido en sus “tías más famosas”.

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”