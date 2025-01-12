Isabella Ladera lanza indirecta que sacude a Beéle y su exesposa: “Decido ser mejor que tú”

Isabella Ladera se ha apoderado nuevamente de las tendencias en redes sociales tras compartir un contundente mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta para su ex, Beéle, y la expareja del cantante barranquillero.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Qué dijo Isabella Ladera que generó revuelo tras su mensaje en redes?

La modelo venezolana sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un contundente mensaje en las historias de su cuenta personal de Instagram, en donde dejó clara su postura sobre el autocontrol y el respeto.

En una reciente historia de Instagram, la modelo e influencer compartió un mensaje que comienza con:

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

“Yo también puedo ponerme de tú a tú y también puedo destrozarte el autoestima en 2 segundos frente a 6 millones de personas”.

Sin embargo, dejó claro que no hablará de más al agregar: “pero decido ser mejor que tú y callarme la jeta si no tengo nada bueno que decir”, fueron las palabras de la modelo venezolana.

Aunque no es claro para quién va dirigido el mensaje, no obstante, muchos internautas expresaron su postura e interpretaron que se trataría de una pulla a su ex, Beéle, y a la expareja del cantante barranquillero, Camila Rodríguez más conocida como Cara.

Isabella Ladera lanza fuerte indirecta en redes: “Decido ser mejor y callarme la jeta”. (Foto: AFP)

¿Por qué el mensaje de Isabella Ladera sería para Beéle y Cara?

Recientemente, el cantante barranquillero Beéle ha ofrecido una serie de conciertos en Bogotá; sin embargo, en uno de ellos sorprendió que se viera a Camila Rodríguez entre el público disfrutando del show.

Artículos relacionados Fernando Solórzano El Flaco envió contundente mensaje tras el triunfo de Lorena Altamirano en La casa de los famosos

Por supuesto, este hecho generó revuelo entre los internautas, pues, como se sabe, Cara y Beéle terminaron su relación en medio de un escándalo por supuesta infidelidad entre el barranquillero e Isabella Ladera, motivo por el cual se separaron.

Posteriormente, Isabella y Beéle confirmaron su relación; sin embargo, tras algunos meses, también terminaron en medio de problemas legales.

Isabella Ladera lanza fuerte indirecta en redes: “Decido ser mejor y callarme la jeta”. (Foto: AFP)

No obstante, Cara, luego de ser cuestionada por asistir al concierto, aclaró que Beéle es el padre de sus hijos y que actualmente mantienen una relación cordial en pro de beneficio de los niños.

Según algunos internautas, este hecho habría generado la reacción de la modelo, quien ahora lanzó esta pulla en sus redes sociales.