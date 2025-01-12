El Flaco envió contundente mensaje tras el triunfo de Lorena Altamirano en La casa de los famosos

Lorena Altamirano pasó a ser habitante de La casa de los famosos Colombia 3 y su prometido, Flaco Solórzano, reaccionó a su triunfo y envió un contundente mensaje a quienes apoyaron a la actriz caleña.

¿Cuál fue la reacción del Flaco Solórzano tras el ingreso de Lorena Altamirano a La casa de los famosos 3?

Luego de una reñida votación, la actriz Lorena Altamirano este domingo, 30 de noviembre, fue escogida por el público y se convirtió en la nueva habitante del exitoso reality del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia 3.

Esto generó una reacción inmediata del actor, quien a través de su cuenta de Instagram, donde suma cientos de seguidores, compartió la noticia en sus historias. Asimismo, publicó un mensaje para agradecer a todos aquellos que apoyaron a su prometida.

Recordemos que el Flaco también es exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, en donde logró llegar a las semifinales, pero no alcanzó a estar en el top 7 tras quedar eliminado en una reñida votación frente a Mateo Varela.

Lorena ya está en La casa de los famosos Colombia 3 y el Flaco envió poderoso mensaje. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje del Flaco Solórzano tras el ingreso de Lorena Altamirano a La casa de los famosos 3?

En esta ocasión, el actor decidió dedicar unas palabras de agradecimiento tras el triunfo que obtuvo su prometida, Lorena Altamirano.

“Quiero agradecer de una manera muy sincera, de verdad, a todos los grupos y personas que siguen apoyando a Lorena para ingresar a La casa de los famosos”, expresó.

“Mucha gracias”, dijo, reconociendo también el tiempo que se tomaron para registrarse y votar por ella. “Si Lorena está ahí es porque ustedes colaboraron mucho”, añadió, además de destacar el porcentaje con el que logró ingresar la actriz y reiterar nuevamente su agradecimiento.

Finalmente, Flaco Solórzano pidió continuar apoyándola en este nuevo camino que comienza dentro del reality de convivencia, “en el que se mide de qué está hecho uno”, concluyó el actor.

Y es que la actriz recientemente también agradeció al público por los votos y reveló que se sentía emocionada tras convirtiese en habitante de La casa de los famosos y confesó que con algunas de sus contrincantes sintió “una empatía muy bonita”.