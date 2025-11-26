Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luly Bossa comparte mensaje tras la final de MasterChef Celebrity: así reaccionó Valentina Taguado

Luly Bossa decidió usar sus redes sociales para expresar sus sentimientos tras la final de MasterChef Celebrity.

Paola Canastero Prieto
Tras la final de MasterChef Celebrity, Luly Bossa revela lo que sintió en su experiencia. (Fotos: Canal RCN)

Tras la final de MasterChef Celebrity Colombia, la reconocida actriz Luly Bossa sorprendió a sus seguidores con un mensaje lleno de gratitud y recuerdos en la cocina más importante del mundo.

¿Cuál fue el mensaje de Luly Bossa tras la final de MasterChef Celebrity Colombia?

La actriz decidió, a través de su cuenta personal de Instagram, compartir una emotiva publicación a sus cientos de seguidores, en la que dejó claro su paso por la cocina más importante del mundo y un mensaje de agradecimiento tras vivir esta experiencia.

En la publicación, Bossa compartió una imagen suya en la que se le ve con el delantal negro de MasterChef y un revelador mensaje que se llenó de elogios y reacciones.

“Hoy solo quiero dar gracias. Gracias por haber sido parte de un formato que me permitió conectar de verdad: con historias, con personas, con emociones, con el público… y también conmigo misma”, fueron las palabras de la actriz.

Cabe recordar que Luly Bossa estuvo en esta temporada donde se celebraron los 10 años de la competencia culinaria, sin embargo, la actriz no logró avanzar tanto en la competencia y salió eliminada debido a errores en su plato: un salmón con rodajas de limón.

Tras la final de MasterChef Celebrity, Luly Bossa revela lo que sintió en su experiencia. (Foto: Canal RCN)

Luego, se le vio en la final de MasterChef, donde volvió a compartir con sus compañeros de set y acompañar a las cuatro finalistas: Violeta, Valentina, Carolina y Alejandra.

¿Cómo reaccionaron Valentina y Valeria tras el mensaje de Luly Bossa tras MasterChef?

Varios internautas reaccionaron al emotivo mensaje de la actriz Luly Bossa, al igual que algunos de sus compañeros de la competencia culinaria como Raúl Ocampo, Valeria y Valentina Taguado.

“Saliste más rápido de lo que yo quería, pero tú paso por el programa confirmó lo berraca, resiliente, coherente y maravillosa que eres”, escribió una internauta en redes.

Tras la final de MasterChef Celebrity, Luly Bossa revela lo que sintió en su experiencia. (Foto: Canal RCN)

Raúl Ocampo decidió dedicarle unas emotivas palabras: “Eres muy top, Luly”, mientras que Valeria, con emojis de amor y una palabra, le expresó su cariño: “Preciosa”.

Finalmente, Valentina Taguado escribió su nombre acompañado de varios emojis de corazones rojos: “Luly”, a lo que la actriz respondió de la misma manera, mencionándola y usando corazones rojos.

 

