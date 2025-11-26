Luisa Fernanda W contó cómo fue escogida para Zootopia 2: “ojalá fuera así de fácil”

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W puso fin a los rumores frente al proceso de selección para el doblaje de Zootopia 2, película de Disney en la que dobla a uno de los personajes clave en la trama de la historia de esta segunda entrega.

¿Cómo consiguió Luisa Fernanda W el doblaje en Zootopia 2?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W reveló cómo fue su proceso para lograr participar en Zootopia 2.

En compañía de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W asistió a la premier de Zootopia 2.
Luisa Fernanda W asistió a la premier de 'Zootopia 2' junto a su pareja, Pipe Bueno. Foto: Canal RCN

Luisa Fernanda W se refirió a las críticas que han surgido alrededor de la participación de influenciadores, creadores de contenido o streamers en los doblajes de grandes películas, debido a que no tienen estudios profesionales para hacerlo. Comentó que, aunque es cierto que no se cuentan con estos estudios, eso no significa que no tengan el talento para desempeñar esta función.

Así mismo, explicó que hubo una preparación previa antes de audicionar para su personaje en Zootopia 2 y que no fue una decisión al azar por parte de las personas encargadas de la selección del talento. También destacó su admiración por las personas que han estudiado durante años para desenvolverse en este oficio.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W compartió detalles de cómo se enteró de su participación en Zootopia. Foto | Canal RCN.

“No fue como que: a Luisa la metieron en Zootopia 2. Ojalá eso fuera así de fácil, es Disney. Yo fui y presenté mi casting como cualquier persona, me preparé, me dieron unos tips para doblajes y cuando fui a presentar el casting y me mostraron a la capitana Hoggbottom yo hice ese papel con tanto amor, o sea, me reté tanto a mí misma que lo que terminó pasando fue que me dieron el personaje”

¿Cuál es el consejo que Luisa Fernanda W le dio a sus seguidores tras debutar como actriz de doblaje?

Luisa Fernanda W aprovechó la oportunidad para compartir un enriquecedor consejo a sus seguidores basado en su experiencia personal, pues afirmó que una de las cosas que la ha ayudado a sobresalir en diferentes aspectos es su constancia al momento de trazarse una meta.

“Cada vez que uno se propone una meta y trabaja en ella, la cumple, y punto. Trabajen por lo que a ustedes les gusta, sin miedo”

