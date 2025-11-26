Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo ha estado en el ojo del huracán tras una serie de polémicas que han acaparado la atención de los seguidores.

¿Por qué Miss Estonia decidió abandonar Miss Universo como Miss Costa de Marfil?

Primero, Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, anunció públicamente su renuncia al título, alegando no estar de acuerdo con la organización de Miss Universo.

Horas más tarde, Brigitta Schaback, Miss Estonia, se unió a la decisión, apoyando a su compañera y defendiendo sus principios.

Aunque ninguna mencionó directamente a la ganadora Fátima Bosch, sus mensajes dejaron claro que su decisión estaría relacionada con las políticas y exigencias de Miss Universo. Situación que ha generado un revuelo en redes sociales.

Miss Estonia abandona Miss Universo 2025 en apoyo a Miss Costa de Marfil. (Foto: AFP)

El pasado martes 25 de noviembre, Brigitta Schaback compartió a través de sus historias de Instagram un episodio que considera para ella inaceptable. Se trata de una de las políticas en donde dice que las candidatas no pueden estar casadas.

Miss Estonia explicó que esperaba que se tratara de un malentendido, pero al percatarse de que era real, decidió alzar la voz en defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad dentro del certamen.

“Cada vez que una mujer se alza y habla, se educa, logra apoyo o simplemente es escuchada, el mundo avanza. No lo hemos logrado todavía, pero cada vez estamos más cerca. Una generación a la vez”, escribió la modelo en sus redes.

¿Por qué Miss Costa de Marfil renunció igual que Miss Estonia en Miss Universo?

La representante de Costa de Marfil, a través de sus redes sociales anunció la sorpresiva noticia, según explicó la decisión la tomó para mantenerse fiel a sus valores que seguían su trabajo y su vida.

No obstante, varias candidatas de esta edición de Miss Universo han expresado su descontento con la elección de Fátima Bosch, luego de que ella tuvo un inconveniente al inicio con uno de los representantes de la organización.

Lo cierto es que, mientras tanto, Fátima Bosch ya cumple con múltiples compromisos como la nueva Miss Universo 2025.