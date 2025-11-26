El Puma fue bajado de un avión: "me sacaron como un delincuente"

El cantante El Puma protagonizó un viral video en redes sociales donde lo bajaron de un avión después de un concierto que ofreció en Ecuador y cuyo destino era Miami, Estados Unidos.

¿Por qué bajaron al Puma de un avión?

En el video que circula en internet se ve al artista hablándoles a los tripulantes detallando que no se bien luego de que le indicaran que debía bajarse del avión, al parecer, porque su compañero de asiento le molestara que este llevara unos medicamentos.

Además, se ve al piloto gritarle al artista e indicarle que se baje del avión, pues está molestando a todos.

¿Qué dijo El Puma tras la polémica en avión?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, compartió un video en el que se pronunció al respecto.

Indicó que lo que le pasó nunca pensó que lo viviría asegurando que estaba muy cansado y sin dormir, por lo que, lo único que quería era llegar pronto a su casa después de su show.

"Yo siempre viajo con mi maleta con medicamentos y le metí debajo del asiento y llegó el jefe de cabina de los asistentes de vuelo y le indica que no podía hacer eso y le digo que tengo ahí mis medicinas, accedo y lo dejo que ponga el bolso arriba, estaba todo resuelto", expresó.

Indicó que luego lanzó un comentario expresando que su petición le parecía "una pendejada" y lo terminan bajando del avión por esa razón.

"Pido disculpas si en algo falté, ofendí, tres veces les pedí disculpas, tres, me humillé y les dije créanme que me están haciendo mucho daño si me hacen esto, estoy sin dormir, no me siento bien (...) me echaron como un delincuente", agregó.

Comentó que quería aclararlo todo para que no hayan dudas al respecto y resaltó que esperaba que la aerolínea se manifestara y mostró todo su apoyo a las personas trasplantadas como él que deben vivir ese tipo de cosas.