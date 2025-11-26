Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira reveló los valores que le inculca a sus hijos, ¿indirecta para Piqué?

La artista Shakira dejó en claro qué es lo más espera que sus hijos aprendan y tengan presente en su vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shakira sobre sus hijos
Shakira reveló qué le enseña a sus hijos/AFP: Jesse Grant

La cantante Shakirareveló a sus millones de fanáticos cuáles son esos principios que quiere que sus hijos Milan y Sasha tengan muy presentes en su vida.

¿Qué principios el enseña Shakira a sus hijos?

La artista cedió una entrevista a Marie Claire Colombia y allí fue interrogada sobre los valores que le impregnaron su familia y que ahora siendo madre los intenta también enseñar a sus pequeños, a lo que ella fue muy clara al respecto.

Shakira sobre sus hijos milan y sasha

"La honestidad sobre todo, decir la verdad, hablar con transparencia, expresar tus opiniones. Intento que mis hijos aprendan a expresar lo que sienten, a no tener miedo a decirlo, no pedir permiso para decir lo que se siente", expresó.

Cabe destacar que, recientemente la barranquillera estuvo con sus dos pequeños públicamente en la premiere de la película Zootopia 2, donde ella interpreta al personaje de la Gacela, la estrella pop del lugar y donde sus hijos también debutaron haciendo las voces de unos conejos.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Shakira sobre sus hijos?

Tras sus declaraciones miles de fanáticos reaccionaron y destacaron la gran labor de madre que hace la artista con sus pequeños, indicando lo maternal que siempre se muestra y lo orgullosa que se ve de sus hijos.

Shakira habla de sus dos hijos

Entre las reacciones que más llamaron la atención fue las de la influenciadora Luisa Fernanda W, quien comentó: "Demasiado" y de la modelo Valentina Ferrer, pareja del artista J Balvin, quien la llenó de emojis de aplausos.

Otros no dudaron en relacionar sus palabras con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, detallando que sería una indirecta para él resaltando que esperan que no hagan lo que él habría hecho con ella.

Por ahora, la cantante sigue disfrutando de su exitosa gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que ha tenido una sorprendente acogida y ha batidos diferentes récords.
Al tiempo ha estado trabajando en sus respectivos emprendimientos, entre ellos de productos capilares y fragancias femeninas.

Asimismo, sus fanáticos están a la expectativa de nueva música de la artista que los pongan a cantar y bailar.

